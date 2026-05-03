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उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, लोगों को चिलचलाती गर्मी से मिली राहत

देहरादून: उत्तराखंडवासियों के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर है. लोगों को आज चिलचिलाती गर्मी से निजात मिल रही है. आज मौसम विभाग के प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है. साथ ही आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को मौसम विभाग ने सचेत रहने की अपील की है. वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है. देहरादून में सुबह से ही तेज बारिश जारी, आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा भी चल रही हैं. जिससे तापमान में खासी गिरावट आ गई है.

देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ होने का पूर्वानुमान जताया है. 4000 मीटर व उससे अधिक ऊं चाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है.राज्य के शेष जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज के साथ हो सकती है. साथ ही मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को मौसम विभाग ने सचेत रहने की अपील की है.देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी है. आज अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 20°C रहने का अनुमान है.