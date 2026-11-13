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वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रायपुर की प्रियंका साहू

वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: SGFI से मान्यता प्राप्त रही संस्था थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन (TIF) के द्वारा वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. 13 से 15 नवंबर 2026 को बॉक्सिंग हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पीडिम, मापुसा, गोवा में चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. इस चेंपियनशिप में रायपुर की खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है.

वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रायपुर की खिलाड़ी वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रायपुर से प्रियंका साहू तृतीय वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 40kg में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. प्रियंका छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में भाग लेगी. एकलव्य खेल परिसर, जावंगा, गीदम, दंतेवाड़ा में पदस्थ खेल एवँ युवा कल्याण विभाग दंतेवाड़ा की कोच कु टिकेश्वरी साहू को TIF (थाई बॉक्सिंग इण्डियन फेडरेशन) ने वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेतू फीमेल टेक्निकल पैनल प्रभारी का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है.