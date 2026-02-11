ETV Bharat / state

बस एक OTP ने खोल दिया हत्या का राज ! मुर्दा हुआ जिंदा, दोषी हुए निर्दोष

बस्ती में एक महिला की गजब कहानी सामने आई है. ससुराल से मायके पहुंची और कहीं और निकल गई. हत्या का मुकदमा, फिर प्रकट हुई.

बस्ती दो साल गायब महिला प्रकट हो गई. (ETV Bharat ( Symbolic Image))
बस्ती: बस्ती जिले में एक महिला की अनसुनी कहानी सामने आई है. ससुराल से जेवरात सहित मायके पहुंच गई. फिर वहां से निकल गई. इस गहरे सदमे में पड़े पति ने ससुरालियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. ये केस अदालत भी पहुंचा. इसी बीच एक ओटीपी ने राज खोला है. वो महिला जिंदा है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस अब मामले की पूरी छानबीन कर रही है.

महिला आ गई है. अब पति, पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि वो अब भी बच्चे को अपनाने को तैयार है.

दो साल तक मुर्दा रही औरत का राज पुलिस ने खोला. (ETV Bharat ( Symbolic Image))

गौर करें तो ये महिला मरकर जिंदा हो गई और अब पूरे परिवार के लिए फिर से नई मुसीबत लेकर आ गई है. पिता और पति दोनों महिला प्रियंका की करतूत से दो साल तक परेशान रहे. और जब वह सामने आ गई, तो उसे अपनाने से मना कर दिया. अब एक ओटीपी (OTP) ने प्रियंका के राज से पर्दा हटा दिया और उसकी खौफनाक कहानी सबके सामने आ गई.

जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखायें गांव की रहने वाली प्रियंका प्रजापति की कहानी बेहद अजीब और चौंकाने वाली है. बस्ती जनपद के रहने वाले संदीप के साथ 14 मई 2017 को प्रियंका की धूमधाम से शादी हुई.

इसके बाद 8 साल तक सब कुछ ठीकठाक चलता रहा, दोनों से एक बेटा भी पैदा हुआ, मगर अचानक रिश्तों में अनबन शुरू हुई तो 1 जुलाई को प्रियंका नाराज होकर ससुराल से लाखों के जेवरात लेकर अपने मायके आ गई, और कुछ ही घंटे में वह अपने बच्चे को लेकर मायके से आत्महत्या करने के लिए निकल गई.

ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान कई बार उसने सुसाइड का प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हुई, और थक-हारकर वह अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने पहुंची और यहां पर उसकी मुलाकात राजस्थान के मंगल चंद्र से हुई. इसके बाद प्रियंका ने आत्महत्या का इरादा छोड़ नए जीवन की शुरुआत का रास्ता चुना. प्रियंका और मंगल चंद्र राजस्थान चले गए और पति-पत्नी की तरह जिंदगी बसर करने लगे.

वहीं, पत्नी के गायब होने के बाद पति संदीप काफी परेशान हो गया, उसे लगा उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, जब वह प्रियंका के मायके पहुंचकर जानकारी लिया, तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि जेवरों के चक्कर में उसके पिता ने प्रियंका और उसके बच्चे की हत्या कर लाश को सरयू नदी में फेंक दिया है.

इसके बाद संदीप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद 4 नवंबर 2024 को कप्तानगंज थाने में प्रियंका के पिता दयाराम, मां सुभावती देवी, चाचा की लड़की संजना और एक अन्य ग्रामीण अशोक कुमार मौर्य के खिलाफ प्रियंका की हत्या और सुबूत मिटाने की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया. अब ये सभी चार लोग पुलिस की नजर में उस जुर्म के आरोपी बन चुके थे, जो उन्होंने किया ही नहीं था, प्रियंका बिना बताए घर से निकली और उसकी हत्या का दंश उसके पिता 2 साल तक झेलते रहे.

धीरे-धीरे समय बीतते गया और सच सामने आने लगा. प्रियंका के पति संदीप को शक हुआ कि उसके पत्नी की हत्या नहीं हुई है. इसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी और एक रोज संदीप के मोबाइल पर प्रियंका के आधार कार्ड में नाम और फोटो बदलने के लिए ओटीपी का मैसेज आया. इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और राजस्थान जाकर प्रियंका को खोज निकाला. अब प्रियंका समाज के सामने बाकायदा जिंदा होकर आ चुकी है.

पुलिस के लिए सिरदर्द बनी प्रियंका बेनकाब हो चुकी है. प्रियंका के पिता और मां अपनी ही बेटी की हत्या के आरोपों से अब बरी हो चुके हैं. प्रियंका को अब न तो उसके पिता अपनाना चाहते हैं और न ही उसका पति ही उसे अपने साथ रखने को तैयार है. रिश्तों की डोर इस कदर कमजोर हो चुकी है कि अब प्रियंका खुद भी पति या पिता के साथ रहने के बजाए अपने दूसरे पति मंगल चंद्र के साथ रहना चाहती है.

वहीं इस अजीबो गरीब प्रकरण को लेकर एएसपी श्यामकांत ने बताया कि वर्ष 2024 में कप्तानगंज थाने में एक महिला की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले की जांच हो रही थी, तभी महिला प्रियंका जिंदा मिल गई. अभी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ था. इस मामले में महिला का कोर्ट में बयान हो चुका है. महिला के बच्चे को लेकर उसके पहले पति ने पुलिस से सौंपने को कहा है, जिस पर सभी पक्षों से बात की जा रही है और विधिक राय लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी.

