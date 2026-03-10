गुजरात में AAP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर भड़की प्रियंका कक्कड़, बोलीं- 'अवैध शराब के गोरखधंधे में BJP नेता शामिल'

ETV Bharat / state

गुजरात में 40 हजार करोड़ का अवैध शराब कारोबार- AAP का आरोप

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 4:51 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने गुजरात सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि गुजरात के कच्छ जिले में पार्टी की जिला अध्यक्षा डॉ कायनात अंसारी को अवैध शराब के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया. कक्कड़ ने इसे भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और अवैध धंधों को संरक्षण देने का उदाहरण बताया है.

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि डॉ कायनात अंसारी एक कर्मठ कार्यकर्ता और पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने गुजरात में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार आवाज उठाईं. उन्होंने बताया कि अंसारी ने गांधीधाम पुलिस और गुजरात पुलिस को अलग-अलग समय पर करीब 50 शिकायतें दी थीं, जिनमें बताया गया था कि राज्य में कहां-कहां अवैध शराब बेची जा रही है और कौन लोग शामिल हैं.

गुजरात में 40 हजार करोड़ का अवैध शराब कारोबार- AAP

AAP प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गुजरात में अवैध शराब का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक अवैध शराब कारोबार होता है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है तो इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती. कक्कड़ का कहना है कि कार्रवाई अपराधियों पर होने के बजाय शिकायतकर्ता पर ही कर दी गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

भाजपा नेता और मंत्री शामिल- AAP

प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अवैध शराब के इस गोरखधंधे में भाजपा के नेता और मंत्री शामिल हैं. इसी वजह से इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को पार्टी में जगह देती है और उन्हें सांसद, प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्री तक बना देती है, जबकि वह अवैध शराब कारोबार से जुड़े होते हैं.

गुजरात में तस्कर ही चला रहे सरकार

कक्कड़ ने कहा कि गुजरात में शराबबंदी लागू होने के बावजूद खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि हर बोतल पर कमीशन का एक नेटवर्क बना हुआ है. इसी कारण यह धंधा फल-फूल रहा है. उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि “गुजरात में तस्कर ही सरकार चला रहे हैं.”

डॉ. कायनात अंसारी ने खुद की थी छापेमारी

AAP प्रवक्ता ने बताया कि जब पुलिस ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की तो डॉ. कायनात अंसारी ने अपने साथियों के साथ खुद ही उस जगह पर छापेमारी की, जहां अवैध शराब बेची जा रही थी. उन्होंने वहां मौजूद लोगों के वीडियो भी बनाए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. कक्कड़ ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन शिकायत करने वाली कायनात अंसारी को ही गिरफ्तार कर लिया गया.

आप का भाजपा को चेतावनी

प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जेल से डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो अवैध शराब के कारोबार में शामिल भाजपा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार ने अवैध ड्रग्स और शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर 50 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और गुजरात में भी ऐसा ही किया जाएगा.

गांधी के गुजरात में शराबबंदी का सम्मान हो

कक्कड़ ने कहा कि महात्मा गांधी के गुजरात में शराबबंदी कानून लागू है और उसका पालन होना चाहिए. उन्होंने मांग की है कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई हो. साथ ही डॉ. कायनात अंसारी के खिलाफ की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

