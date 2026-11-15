ETV Bharat / state

जर्मनी में रहती हैं लेकिन छठ की आस्था घर खींच लाई, प्रियंका जायसवाल ने की सूर्योपासना

जर्मनी से आकर मनाया छठ पर्व ( ETV Bharat )

कैमूर (भभुआ): लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, संस्कृति, संस्कार और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक भी है. यही वजह है कि रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में देश-विदेश में रहने वाले लोग भी छठ महापर्व के अवसर पर अपनी जन्मभूमि लौट आते हैं. विदेशों में रहने के बावजूद अपनी परंपराओं को जीवंत रखने की ऐसी ही एक खूबसूरत मिसाल कैमूर जिले के भभुआ शहर में देखने को मिली, जहां जर्मनी से छठ महापर्व मनाने पहुंचीं प्रियंका जायसवाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहीं.

जर्मनी से आकर मनाया छठ पर्व

भभुआ शहर के राजेंद्र सरोवर छठ घाट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. इसी दौरान वार्ड संख्या 11 निवासी कौशल किशोर की पत्नी प्रियंका जायसवाल अपने देवर अतुल जायसवाल और देवरानी के साथ पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ छठ पूजा करती नजर आईं. विदेश में रहने के बावजूद अपनी जन्मभूमि और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनका लगाव देखकर घाट पर मौजूद लोग भी उनकी सराहना करते दिखाई दिए.