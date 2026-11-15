जर्मनी में रहती हैं लेकिन छठ की आस्था घर खींच लाई, प्रियंका जायसवाल ने की सूर्योपासना
Chhath 2026: जर्मनी में रहने वाली प्रियंका जायसवाल कैमूर में अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना रही हैं. रिपोर्ट- विशाल कुमार
Published : November 15, 2026 at 11:45 AM IST
कैमूर (भभुआ): लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, संस्कृति, संस्कार और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक भी है. यही वजह है कि रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में देश-विदेश में रहने वाले लोग भी छठ महापर्व के अवसर पर अपनी जन्मभूमि लौट आते हैं. विदेशों में रहने के बावजूद अपनी परंपराओं को जीवंत रखने की ऐसी ही एक खूबसूरत मिसाल कैमूर जिले के भभुआ शहर में देखने को मिली, जहां जर्मनी से छठ महापर्व मनाने पहुंचीं प्रियंका जायसवाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहीं.
जर्मनी से आकर मनाया छठ पर्व
भभुआ शहर के राजेंद्र सरोवर छठ घाट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. इसी दौरान वार्ड संख्या 11 निवासी कौशल किशोर की पत्नी प्रियंका जायसवाल अपने देवर अतुल जायसवाल और देवरानी के साथ पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ छठ पूजा करती नजर आईं. विदेश में रहने के बावजूद अपनी जन्मभूमि और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनका लगाव देखकर घाट पर मौजूद लोग भी उनकी सराहना करते दिखाई दिए.
पति के साथ जर्मनी में रहती हैं प्रियंका
प्रियंका जायसवाल ने बताया कि उनके पति जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. परिवार का जीवन विदेश में ही बीतता है लेकिन छठ महापर्व आते ही उन्हें अपनी जन्मभूमि और घर-परिवार की याद सताने लगती है. छठ के प्रति आस्था और बचपन से जुड़ी परंपराओं के कारण वह इस महापर्व को अपने परिवार और अपनी मिट्टी के बीच ही मनाना पसंद करती हैं.
परिवार के साथ छठ मनाकर खुश हूं
उनका कहना है कि विदेश में रहकर भी छठ की याद और उससे जुड़ी भावनाएं हमेशा मन में बनी रहती हैं लेकिन अपने शहर के घाट पर परिवार के साथ छठी मइया की आराधना करने से जो आत्मिक शांति और खुशी मिलती है, उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती.
उन्होंने बताया कि छठ महापर्व की तैयारी में परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं. पूजा की सामग्री जुटाने से लेकर प्रसाद तैयार करने और घाट पर पहुंचकर पूजा की व्यवस्था करने तक सभी लोग पूरे उत्साह के साथ सहयोग करते हैं. छठ पूजा में पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करना और परिवार के साथ इस पर्व को मनाना उनके लिए बेहद खास अनुभव होता है. इस दौरान उनके देवर अतुल जायसवाल और देवरानी का साथ भी पारिवारिक एकता और आपसी प्रेम को दर्शाता है.
"हमलोग रहने वाले तो वैसे भभुआ से ही हैं लेकिन जर्मनी में रहते हैं. मैं और मेरे देवर यहां छठ मनाने आए हैं. हमलोग छह साल से छठ कर रहे हैं. हर साल सिर्फ छठ मनाने ही जर्मनी से अपने घर आते हैं."- प्रियंका जायसवाल, छठ व्रती
राजेंद्र सरोवर घाट पर छठ
राजेंद्र सरोवर घाट पर जब प्रियंका अपने परिवार के साथ छठ पूजा कर रही थीं, तो वहां मौजूद लोगों के बीच उनकी चर्चा होती रही. लोगों का कहना था कि आज के दौर में जब बड़ी संख्या में युवा रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए विदेशों में बस रहे हैं. ऐसे समय में अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं भूलना अपने आप में सराहनीय है.
प्रियंका जायसवाल की यह पहल उन लोगों के लिए भी एक संदेश है, जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं. भले ही इंसान की पहचान और कामकाज का दायरा दुनिया के किसी भी देश तक पहुंच जाए लेकिन अपनी माटी, परिवार, संस्कार और संस्कृति से जुड़ी भावनाएं हमेशा दिल में बनी रहती हैं. छठ महापर्व इसी अपनत्व, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करता है.
जर्मनी से भभुआ पहुंचकर छठ महापर्व मनाने आईं प्रियंका जायसवाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दूरी चाहे हजारों किलोमीटर की हो लेकिन आस्था और अपनी मिट्टी से जुड़ाव कभी कम नहीं होता. उनके लिए छठ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से मिलने और पारिवारिक परंपराओं को सहेजने का एक भावनात्मक अवसर भी है.
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