बीजेपी से यूपी की जनता परेशान, 2027 में भाजपा को कर देंगे साफ, प्रियंका गुप्ता का ईटीवी से खास बातचीत में बड़ा बयान
यूपी कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट की वाइस चेयरपर्सन प्रियंका गुप्ता ने संवाददाता अखिल पांडे के साथ की खास बातचीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:26 PM IST
लखनऊ: साल 1989 तक यूपी की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होती रही. पिछले 37 सालों से देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. ऐसे में इस बार पार्टी की कैसी है तैयारी, गठबंधन में सीटों को लेकर क्या रहेगा गणित और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है या फिर बाहरी ही इस बार भी सेंध लगाने में सफल होंगे. इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस मीडिया एंड कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जिसमें प्रियंका ने पार्टी की नीति और तैयारियों पर खुलकर अपनी बात रखी. पढ़िए बातचीत के खास अंश.
कांग्रेस उठा रही जनता के मुद्दे: प्रियंका गुप्ता ने यूपी कांग्रेस के क्या हैं प्रमुख एजेंडे के सवाल पर कहा कि त्योहारों का सीजन है और जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं वह लगभग सात से 8% हो चुकी है. चीनी 70 रुपये किलो हो गई है लेकिन जब हम ये पूछना चाहते हैं कि यह चीनी का फायदा क्या किसानों को मिलता है? यह बिचौलिया ले जाते हैं. आखिर यह बिचौलिए के लिए जो आम आदमी से वसूली की जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है?
उज्जवला तले अधंरा: महंगाई के मुद्दे को आगे बढ़ते हुए प्रियंका गुप्ता ने कहा कि उज्ज्वला योजना है जो चिराग तले अंधेरा होता है वाली कहावत है वैसे ही उज्ज्वला तले अंधेरा है. हकीकत है कि जो 12 सब्सिडी के सिलेंडर मिला करते थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब वह सिर्फ चार मिल रहे हैं. अब आप जो उज्ज्वला में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को ही सिलेंडर दे रहे हैं. बाकी सभी को वही सिलेंडर ₹1000 से ऊपर के मिल रहे हैं.
जरुरी सामानों की कीमतों में लगातार उछाल: महंगाई से जनता को हो रही परेशानी पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि, दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आम आदमी चीनी, चाय पत्ती, दूध, आटा, दाल, चावल नमक हर चीज के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं. उसका जिम्मेदार कौन है. आपने तो बड़े वादे किए थे जब सिलेंडर का प्राइस एक या ₹2 भी बढ़ता था तब भी आप सड़कों पर आ जाया करते थे. आप कहते थे बटन दबाएं चीनी 13 रुपए में पाएं. अभी वह 13 रुपए वाली चीनी कहां है. हकीकत है कि कांग्रेस में कोटे की दुकान हुआ करती थी. 13 रुपए में चीन चीनी मिला करती थी. 40 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिलता था. 18 रुपए सरकार अपनी तरफ से देती थी. आज चीनी के दाम कहां पहुंच गए हैं.
मिलावटी पेट्रोल के दाम सौ रुपये: एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर अपनी बात रखते हुए प्रियंका गुप्ता ने कहा कि तेल की दामों में पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हम ₹100 में भी पेट्रोल खरीद रहे हैं वह भी असली नहीं मिल रहा है. उसमें भी मिलावटी पेट्रोल खरीदना है. एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं. एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जब गाड़ियों में पड़ता है तो गाड़ियों की कंडीशन खराब होती है तो फिटनेस का खर्च बढ़ता है. चौतरफा मार है.
मीडिया डिपार्टमेंट की तैयारी पूरी: चुनाव में यूपी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनी है. इस सवाल पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि हम पूरी तरीके से लगातार प्रतिदिन के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घर रहे हैं. हर मुद्दे पर घेर रहे हैं. रिसर्च के साथ घेर रहे हैं. मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है. मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह से आक्रामक होकर सरकार की कमजोरी, गलत नीतियों के खिलाफ काम कर रही है. हर मुद्दे पर सरकार को सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ: प्रियंका गुप्ता ने आगे कहा कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी आम जनता के गांव, गरीब के किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे सामने ला रहे हैं. वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं. लगातार प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं कि हमसे बहस करें. उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है. बीजेपी हर मुद्दे पर घिरती चली जा रही है. चाहे वह वोट चोरी का मुद्दा हो आज जिस तरह वह लोकतंत्र रैली निकाल रही है तो मुझे लगता है कि उसकी हताशा है, निराशा है और जिस तरीके से डर है विपक्ष का उसको सत्ता पक्ष में रहते हुए भी विपक्ष के खिलाफ रैली निकालना पड़ रही है. यह बताता है कि वह कितनी कमजोर हो चुकी है और विपक्ष कितना मजबूत हो चुका है. 2027 के चुनाव में इसकी तस्वीर साफ देखने को मिलेगी. भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा.
पैराशूट नहीं जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह: प्रियंका गुप्ता ने चुनाव के समय जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह पैराशूट कैंडिडेट को तरहीज मिलने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है अपने कार्यकर्ताओं के लिए. मुझ जैसे कार्यकर्ता को मीडिया का वाइस चेयरमैन बनाया. राजनीतिक बैकग्राउंड से न आते हुए भी आज कांग्रेस पार्टी का चेहरा हूं. ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है. मेरे जैसे सामान्य परिवार की लड़की को भी मौका मिला है.
यूपी प्रभारी को बदनाम करने का प्रयास: यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसको लेकर पार्टी क्या सोचती है. इस सवाल पर प्रियंका गुप्ताने कहा कि जिस तरीके से यूपी प्रभारी ने बात सामने रखी तो हम समझते हैं ये बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. हमारा इससे कोई लेना देना नहीं. हम पूरी तरीके से साफ सुथरे ढंग से चुनाव में जाएंगे और यह चुनाव पूरा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा.
गठबंधन में कितनी सीट मिलेगी?: प्रियंका गुप्ता से जब ये सवाल किया गया है कि हाल ही में सीटों को लेकर जब सवाल किया गया तो किसी नेता ने कहा कि 40 सीट को पक्का है. इस पर उन्होंने कहा कि दीपावली बाद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. बातचीत शुरुआती दौर में है. राष्ट्रीय नेतृत्व अभी इसे पूरी तरीके से अपने स्तर तक ही रख रखा है. सीटों की जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह पाऊंगी इस बार यह चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे. भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता है. सरकार भी बनाएंगे और जनता के मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार चलाएंगे.
कब तक होगा संगठन विस्तार: चुनाव नजदीक आ गए हैं ऐसे में बिना संगठनिक ढांचे के पार्टी कैसे मैदान में उतरेगी, इस सवाल पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि जल्द ही लिस्ट आ जाएगी. जो लोग सिस्टम में एक्जिस्ट करते हैं वही उस सिस्टम में होंगे. जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें जगह मिलेगी और पार्टी आगे बढ़ेगी. हम चाहते हैं पार्टी को और मजबूत किया जाए और लोग पार्टी के साथ जुड़े भी. हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से निश्चिंत हैं. हमारी पार्टी में युवा हैं, महिला हैं, किसान विंग है, सारे विंग के माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं. पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है. जमीनी कार्यकर्ताओं को ही पार्टी टिकट भी देगी.
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