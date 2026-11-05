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बीजेपी से यूपी की जनता परेशान, 2027 में भाजपा को कर देंगे साफ, प्रियंका गुप्ता का ईटीवी से खास बातचीत में बड़ा बयान

प्रियंका गुफ्ता ने की ईटीवी भारत से खास बातचीत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: साल 1989 तक यूपी की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होती रही. पिछले 37 सालों से देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. ऐसे में इस बार पार्टी की कैसी है तैयारी, गठबंधन में सीटों को लेकर क्या रहेगा गणित और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है या फिर बाहरी ही इस बार भी सेंध लगाने में सफल होंगे. इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस मीडिया एंड कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन प्रियंका गुप्ता ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जिसमें प्रियंका ने पार्टी की नीति और तैयारियों पर खुलकर अपनी बात रखी. पढ़िए बातचीत के खास अंश.

कांग्रेस उठा रही जनता के मुद्दे: प्रियंका गुप्ता ने यूपी कांग्रेस के क्या हैं प्रमुख एजेंडे के सवाल पर कहा कि त्योहारों का सीजन है और जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं वह लगभग सात से 8% हो चुकी है. चीनी 70 रुपये किलो हो गई है लेकिन जब हम ये पूछना चाहते हैं कि यह चीनी का फायदा क्या किसानों को मिलता है? यह बिचौलिया ले जाते हैं. आखिर यह बिचौलिए के लिए जो आम आदमी से वसूली की जा रही है उसका जिम्मेदार कौन है?

ईटीवी से बातचीत करती प्रियंका गुप्ता (Video Credit; ETV Bharat) उज्जवला तले अधंरा: महंगाई के मुद्दे को आगे बढ़ते हुए प्रियंका गुप्ता ने कहा कि उज्ज्वला योजना है जो चिराग तले अंधेरा होता है वाली कहावत है वैसे ही उज्ज्वला तले अंधेरा है. हकीकत है कि जो 12 सब्सिडी के सिलेंडर मिला करते थे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब वह सिर्फ चार मिल रहे हैं. अब आप जो उज्ज्वला में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को ही सिलेंडर दे रहे हैं. बाकी सभी को वही सिलेंडर ₹1000 से ऊपर के मिल रहे हैं. जरुरी सामानों की कीमतों में लगातार उछाल: महंगाई से जनता को हो रही परेशानी पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि, दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आम आदमी चीनी, चाय पत्ती, दूध, आटा, दाल, चावल नमक हर चीज के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं. उसका जिम्मेदार कौन है. आपने तो बड़े वादे किए थे जब सिलेंडर का प्राइस एक या ₹2 भी बढ़ता था तब भी आप सड़कों पर आ जाया करते थे. आप कहते थे बटन दबाएं चीनी 13 रुपए में पाएं. अभी वह 13 रुपए वाली चीनी कहां है. हकीकत है कि कांग्रेस में कोटे की दुकान हुआ करती थी. 13 रुपए में चीन चीनी मिला करती थी. 40 करोड़ लोगों को उसका फायदा मिलता था. 18 रुपए सरकार अपनी तरफ से देती थी. आज चीनी के दाम कहां पहुंच गए हैं. राजेन्द्र पाल गौतम से मुलाकात करती प्रियंका गुप्ता (Photo Credit; Social media account) मिलावटी पेट्रोल के दाम सौ रुपये: एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर अपनी बात रखते हुए प्रियंका गुप्ता ने कहा कि तेल की दामों में पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हम ₹100 में भी पेट्रोल खरीद रहे हैं वह भी असली नहीं मिल रहा है. उसमें भी मिलावटी पेट्रोल खरीदना है. एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं. एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जब गाड़ियों में पड़ता है तो गाड़ियों की कंडीशन खराब होती है तो फिटनेस का खर्च बढ़ता है. चौतरफा मार है. मीडिया डिपार्टमेंट की तैयारी पूरी: चुनाव में यूपी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट ने भाजपा सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति बनी है. इस सवाल पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि हम पूरी तरीके से लगातार प्रतिदिन के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घर रहे हैं. हर मुद्दे पर घेर रहे हैं. रिसर्च के साथ घेर रहे हैं. मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है. मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह से आक्रामक होकर सरकार की कमजोरी, गलत नीतियों के खिलाफ काम कर रही है. हर मुद्दे पर सरकार को सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान की तस्वीर (Photo Credit; Social media account) 2027 के चुनाव में महिला की भागिदारी: 2022 में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, तब महिलाओं को 40% सीटें आरक्षित थीं, क्या इस बार भी 40% सीटें मिलेंगी. इस सवाल पर प्रियंका गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर पार्टी ने एक बार साबित कर दिया है कि वह महिलाओं को हमेशा से प्राथमिकता देती है. यह पहली बार नहीं है चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष महिला है. कांग्रेस कमेटी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती चली आ रही है. चाहे वह पंचायत चुनाव में अधिकार देना हो, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव हो उसमें प्राथमिकता देना हो. जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और मैं समझती हूं महिलाओं की भागीदारी इस बार भी बेहतर होगी. लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बातचीत करती प्रियंका (Photo Credit; Social media account)