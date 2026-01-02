ETV Bharat / state

प्रियंका गांधी परिवार सहित रणथंभौर से दिल्ली रवाना हुईं, बाघिन रिद्धि और शावकों के दीदार किए

नए साल का जश्न और सगाई की चर्चा: प्रियंका गांधी 30 दिसंबर को परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ रणथंभौर पहुंची थीं. इस निजी दौरे की चर्चा मुख्य रूप से उनके बेटे रेहान वाड्रा और अवीवा बैग की सगाई को लेकर रही, हालांकि परिवार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. नए साल का जश्न भी परिवार ने होटल शेरबाग में मनाया.

सवाई माधोपुर: कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार के साथ चार दिवसीय निजी दौरे पर रणथंभौर पहुंची थी. गुरुवार को वे अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान वाड्रा, बेटी मिराया वाड्रा और बेटे की मंगेतर अवीवा बैग सहित दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होटल शेरबाग से सड़क मार्ग से रवाना हुआ.

बाघिन रिद्धि और शावकों के दीदार: दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का भरपूर आनंद लिया. 1 जनवरी को शाम की सफारी में जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि (T-124) और उसके शावकों की अठखेलियां देखीं. सफारी के दौरान एक रोमांचक पल में उनकी जिप्सी के ठीक सामने एक टाइगर झाड़ियों से निकला और शांतिपूर्वक गुजर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे पहले भी परिवार ने पार्क के झील क्षेत्र और जोगी महल इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया.

प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने नए साल का जश्न परिवार सहित रणथंभौर के होटल शेरबाग में मनाया. इसके बाद नए साल के पहले दिन एक जनवरी को अल सुबह राहुल गांधी रणथंभौर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ रणथंभौर में ही ठहरी रहीं. प्रियंका ने नये साल के पहले दिन अपने पति रॉबर्ड वाड्रा, बेटे रेहान वाड्रा, बेटी मिराया और बेटे की मंगेतर अविवा बेग सहित अपने अन्य दोस्तों के साथ शाम की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अठखेलियां देखीं.

इसे भी पढ़ें- प्रियंका गांधी ने परिवार संग किया रणथंभौर का भ्रमण, बेटे रेहान की मंगेतर अवीवा भी रही साथ

प्रियंका गांधी के दिल्ली रवाना होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि पूरे दौरे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे. रणथंभौर गांधी परिवार का पसंदीदा स्थल रहा है, जहां वे अक्सर निजी समय बिताने आते हैं.