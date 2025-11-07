ETV Bharat / state

'निष्पक्ष चुनाव कराएं फिर देखते हैं कौन जीतता है', मधुबनी में प्रियंका गांधी ने मोदी-अमितशाह को दी चुनौती

प्रियंका गांधी ने मधुबनी में महागठबंधन की सभा को संबोधित किया. यहां उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया.

प्रियंका गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 1:52 PM IST

मधुबनी: बेनीपट्टी के बच्चा झा जनता +2 विद्यालय अरेर के परिसर में महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. यहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार नलिनी रंजन झा उर्फ ​​रूपन झा के लिए लोगों से वोट मांगा.

मिथिला पेंटिंग और मखाना माला से स्वागत: प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से दोपहर लगभग 3:23 बजे उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरेर के मैदान में उतरीं. मंच पर पहुंचते ही उन्होंने उपस्थित विशाल जनसमूह का अभिवादन किया. इस दौरान आयोजकों ने उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट कर और मखाना की माला पहना कर भव्य स्वागत किया.

प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

बिहार की राजनीतिक भूमिका पर जोर: विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, “सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती और महाकवि कालिदास की इस पावन मिथिला की धरती को प्रणाम करती हूं. यह विद्वानों की धरती रही है. इस देश की राजनीति में बिहार की काफी बड़ी भागीदारी है. यह वह धरती है जहां से सत्याग्रह शुरू हुआ. यहां के किसानों से प्रेरित होकर ही महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य झुका और उन्हें यह देश छोड़ना पड़ा.”

प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

मतदाता सूची से नाम कटने पर सवाल: प्रियंका गांधी ने कहा कि चाहे कोई गरीब, किसान व मजदूर हो, देश के पीएम हो या अडानी-अंबानी, सबको एक वोट की समानता का अधिकार है. सूबे के 65 लाख मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया है, जिनमें ज्यादातर महिलाओं के वोट काटे गए हैं. पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निष्पक्ष चुनाव करवाने की चुनौती भी दी.

“निष्पक्ष चुनाव करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. सच्चाई सबके सामने आ जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जनमानस से डरते हैं. इस देश की जनता ही यहां की शक्ति है.”- प्रियंका गांधी, नेता, कांग्रेस

बिहार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की बदहाली: प्रियंका गांधी ने कहा "बिहार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है. पीएम केवल हमारे भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर देखते और कमेंट करते रहते हैं, शायद अब उनका यही काम रह गया है. सूबे में 20 वर्ष से एनडीए सरकार है, बताइए क्या तरक्की हुई? केवल डबल इंजन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि यहां सिंगल इंजन की सरकार है और दिल्ली से हैंडल की जा रही है."

सभा में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

महागठबंधन की सरकार बनी तो ये वादे पूरे होंगे: कांग्रेस नेत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो सूबे की महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति माह, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, छोटे-मोटे रोजगार के लिए युवकों को 2 लाख रुपये की सहायता, जीविका दीदियों को 30 हजार रुपये माह, 25 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा, भूमिहीन परिवारों को मकान या तीन से पांच डिसमिल जमीन (बहनों के नाम), विधवा पेंशन 1500 और दिव्यांग पेंशन 3000, मनरेगा में 300 रुपये मजदूरी और दिन दोगुना किया जाएगा. युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.

प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

अंत में उन्होंने कहा कि वोट सोच-समझकर अपनी धरती, अपने माता-पिता और बच्चों के हित को ध्यान में रखकर देना है.

मधुबनी विधानसभा सीट: मधुबनी जिले का बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है. 2020 विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के विरोद नारायण झा विजयी हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस के भगवान झा को हराया. यह सीट महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर वाली मानी जाती है. क्षेत्र में कृषि, मखाना उत्पादन और मिथिला पेंटिंग प्रमुख हैं.

सभा में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

कौन-कौन है उम्मीदवार: इस विधानसभा सीट पर मतदाताओं में यादव, दलित और मुस्लिम समुदाय की अच्छी-खासी संख्या है. इस बार यहां से एक बार फिर से बीजेपी ने विनोद नारायण झा पर अपना विश्वास जताया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने नलिनी रंजन झा उर्फ ​​रूपन झा को उम्मीदवार बनाया है. वहीं यहां जनसुराज ने मो परवेज आलम को टिकट दिया है.

