औरैया: तीन बच्चों की मौत के मामले में फांसी से बरी हुई प्रियंका, पिता बोले-बेटी से अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा
बच्चों की मौत के बाद न तो वह प्रियंका से मिलने गए और न ही उसकी मुकदमे की पैरवी की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 2:26 PM IST
औरैया: अपने तीन बच्चों को सेंगुर नदी में डुबोकर हत्या करने के मामले में फांसी की सजा पाने वाली प्रियंका को प्रयागराज हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, प्रियंका और उसके साथी आरोपी आशीष उर्फ डैनी को दोषमुक्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस विवेचना और अभियोजन की कार्यवाही में कई खामियां बताई है. फैसले के बाद ईटीवी भारत की टीम प्रियंका के मायके बरौआ गांव पहुंची और परिवार के सदस्यों से बातचीत की.
प्रियंका के पिता प्रमोद ने कहा है कि बेटी के बरी होने के बावजूद वह उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते. उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत के बाद न तो वह प्रियंका से मिलने गए और न ही उसके मुकदमे की पैरवी की. उनके मुताबिक, बेटी ने बच्चों को मारा था, इसलिए उनके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है.
जानकारी के अनुसार, प्रियंका की शादी 2009 में इटावा के लुईया गांव निवासी अवनीश से हुई थी. दोनों के चार बेटे सोनू, आदित्य, माधव और मंगल थे. वर्ष 2020 में करंट लगने से अवनीश की मौत हो गई. इसके बाद प्रियंका अपने चचेरे देवर आशीष उर्फ डैनी के साथ रहने लगी थी. दोनों बाद में औरैया शहर के बनारसीदास मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगे थे.
अभियोजन के अनुसार 27 जून 2024 को प्रियंका चारों बच्चों को सेंगुर नदी के पास ले गई थी. आरोप है कि उसने तीन बच्चों को नदी में डुबो दिया, जबकि आठ वर्षीय सोनू बच गया. इसी बच्चे की गवाही के आधार पर मुकदमे में प्रियंका के खिलाफ मामला मजबूत हुआ था. 10 जुलाई 2025 को सेशन कोर्ट ने प्रियंका को फांसी और आशीष को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
हाईकोर्ट ने सोनू के बयान में विरोधाभास बताते हुए कहा कि उसके बयान पर सिखाए-पढ़ाए जाने का प्रभाव दिखाई देता है. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यदि प्रियंका तीन बच्चों की हत्या करना चाहती थी तो सबसे बड़े बच्चे को गवाह के रूप में जिंदा छोड़ने की बात कैसे समझी जाए. घटना की पहली सूचना देने वाले ग्राम प्रधान को गवाह नहीं बनाया गया. बच्चे का बयान भी घटना के दिन के बजाय आठ दिन बाद दर्ज किया गया था.
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