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असफलता से नहीं हुई निराश, लक्ष्य पर फोकस रख बाड़ेमर की पहली वायुवीर बनी प्रियदर्शनी राजपुरोहित

प्रियदर्शनी राजपुरोहित ने कॉलेज में स्वागत कार्यक्रम के दौरान अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि यह मुकाम उनके लिए आसान नहीं था. उन्हें पहली कोशिश में महज 0.25 फीसदी कम अंक आने की वजह से असफलता का सामना करना पड़ा. इससे वह बहुत निराश हो गई. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा दुःख इस बात का था कि परिवार को भी पूरी उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

बाड़मेर: कहते हैं असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की शुरुआत होती है. बाड़मेर की बेटी प्रियदर्शनी राजपुरोहित ने इस बात को सच साबित किया है. प्रियदर्शनी ने अपने मजबूत इरादों के दम पर जिले की पहली वायुवीर बनकर न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि परिवार और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया. इंडियन एयरफोर्स से वायुवीर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शुक्रवार को बाड़मेर लौटने पर पीजी कॉलेज के एनसीसी के साथियों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया.

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'लक्ष्य का प्रचार नहीं करें': इसके बाद निराश होकर 6 महीने तक खुद को अपने घर में ही सीमित रखा. इस दौरान परिवार ओर टीचर्स ने हिम्मत दी और समझाया कि अगर इस बार सफलता नहीं मिली है, तो अगली बार जरूर कामयाबी मिलेगी. उन्होंने लोगों की बातों पर गौर नहीं करने और लक्ष्य पर फोकस करने की सलाह दी. इसके बाद फिर से तैयारी शुरू की ओर आज परिणाम आप सबके सामने है. प्रियदर्शनी का कहना है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें, तो उसका ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए. उनका मानना है कि असफलता के समय लोगों की बातें और ताने मनोबल को कमजोर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की बातों का जवाब आपकी सफलता ही देगी.

कार्यक्रम में मौजूद कैडे्टस (ETV Bharat Barmer)

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'फोर्स में ऑफिसर बनने का लक्ष्य': प्रियदर्शनी ने बताया कि उन्होंने बचपन में ही अपने परिवार को बता दिया क्या कि वह सेना में जाना चाहती है. उनके दादा बागसिंह राजपुरोहित बीएसएफ में रहे हैं. इसलिए परिवार ने भी पूरा सपोर्ट किया. परिवार ओर टीचर्स के साथ एनसीसी से जुड़ाव ने आगे बढ़ने की ताकत दी. प्रियदर्शनी ने बताया कि वह यहां रुकेगी नहीं, बल्कि आगे चलकर मेहनत के दम पर भविष्य में फोर्स में ऑफिसर बनेंगी. पीजी कॉलेज में स्वागत कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य मृणाली चौहान, एनसीसी कैप्टन आदर्श किशोर जाणी, रघुवीर सिंह तमलोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.