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दरभंगा की बेटी प्रिया यादव ने BPSC में मारी बाजी, 10वीं रैंक के साथ बनी SDM

दरभंगा: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम में दरभंगा की प्रिया यादव ने पूरे प्रदेश में 10वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. लक्ष्मीसागर वार्ड संख्या-15 की रहने वाली प्रिया कुमारी का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) पद पर हुआ है. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे जिले में खुशी का माहौल है.

परिवार और शिक्षा का सफर: दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मीसागर निवासी सुभाष चंद्र लाल और ज्योति कुमारी की पुत्री प्रिया की प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई दरभंगा से पूरी की, जबकि स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की. लगातार मेहनत और समर्पण के बल पर उन्होंने BPSC जैसे कठिन परीक्षा में टॉप-10 में जगह बनाई.

प्रिया ने बताया सफलता का मंत्र: प्रिया यादव ने अपनी सफलता का श्रेय स्पष्ट लक्ष्य, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निरंतर मेहनत को दिया. उन्होंने कहा, “यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और शॉर्टकट के बजाय कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलती है.” कठिन समय में परिवार का सहयोग उन्हें सबसे बड़ी ताकत बना.

"यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और पूरी निष्ठा, ईमानदारी व निरंतर मेहनत के साथ तैयारी की जाए, तो सफलता निश्चित मिलती है. शॉर्टकट नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली कुंजी है. वहीं कठिन समय में परिवार का सहयोग सबसे बड़ी ताकत बनी रही."-प्रिया यादव, छात्रा

जिले में खुशी की लहर: प्रिया की सफलता से दरभंगा जिले में उत्साह का माहौल है. लक्ष्मीसागर मोहल्ले में उनके घर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है. स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रिया ने युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण पेश किया है.