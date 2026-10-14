मुख्यमंत्री सुक्खू ने हर कदम पर निजी तौर पर की इस खिलाड़ी की मदद, अब मेडल जीतकर लौटी वापस
प्रिया को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से व्यक्तिगत आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिला. अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में मेडल जीतना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:52 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाशाली धाविका प्रिया ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. आर्थिक तंगी के कारण खेल में आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना कर रही प्रिया को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से व्यक्तिगत आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिला. इसके बाद प्रिया ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया
कांगड़ा जिले के सिहोरबल्ला क्षेत्र के मेहसी गांव की रहने वाली प्रिया पिछले कुछ वर्षों से हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास कर रही हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को प्रिया की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.
सीएम सुक्खू ने की मदद
प्रिया ने कहा कि 'मेरे पिता पहले होटल में काम करते थे, लेकिन शारीरिक कारणों से अब वो काम नहीं कर पाते. ऐसे में सीएम सुक्खू ने मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक मदद की और मेरा हौसला बढ़ाया. इससे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने और पूरे उत्साह के साथ अभ्यास जारी रखने में मदद मिली.' प्रिया की मेहनत का परिणाम जनवरी 2026 में देखने को मिला, जब उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता. इस के बाद उन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उनकी मदद की.
नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता अवॉर्ड
नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 से 11 अक्तूबर तक आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रिया ने 400 मीटर दौड़ 53.56 सेकंड में पूरी कर कांस्य पदक हासिल किया. इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता ने 53.37 सेकंड और रजत पदक विजेता ने 53.55 सेकंड का समय निकाला. तीनों धाविकाओं के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. इस उपलब्धि के साथ प्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है. अब उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है.
मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए प्रिया ने कहा कि लगातार मिल रही आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन से मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिला है. प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यात्रा सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि जैसे कदम खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं.
प्रिया को स्कूली स्तर से प्रशिक्षण दे रहे टीजीटी अनिल शर्मा ने बताया कि 'परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत करवाने के बाद प्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं और आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाई गई. उन्होंने कहा कि इससे प्रिया को अपनी प्रतिभा निखारने और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने में मदद मिली है. प्रिया ठाकुर की उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि प्रतिभा को उचित मार्गदर्शन, संसाधन और प्रोत्साहन मिले तो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.'
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