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मुख्यमंत्री सुक्खू ने हर कदम पर निजी तौर पर की इस खिलाड़ी की मदद, अब मेडल जीतकर लौटी वापस

एथलीट प्रिया ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाशाली धाविका प्रिया ठाकुर ने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. आर्थिक तंगी के कारण खेल में आगे बढ़ने में मुश्किलों का सामना कर रही प्रिया को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से व्यक्तिगत आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिला. इसके बाद प्रिया ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया

कांगड़ा जिले के सिहोरबल्ला क्षेत्र के मेहसी गांव की रहने वाली प्रिया पिछले कुछ वर्षों से हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर अभ्यास कर रही हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को प्रिया की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.

सीएम सुक्खू ने की मदद प्रिया ने कहा कि 'मेरे पिता पहले होटल में काम करते थे, लेकिन शारीरिक कारणों से अब वो काम नहीं कर पाते. ऐसे में सीएम सुक्खू ने मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आर्थिक मदद की और मेरा हौसला बढ़ाया. इससे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने और पूरे उत्साह के साथ अभ्यास जारी रखने में मदद मिली.' प्रिया की मेहनत का परिणाम जनवरी 2026 में देखने को मिला, जब उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता. इस के बाद उन्होंने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उनकी मदद की. नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता अवॉर्ड