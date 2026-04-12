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गोल्डन गर्ल प्रिया घणघस ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, भिवानी में हुआ भव्य स्वागत, झूम उठी बुजुर्ग महिलाएं

एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद भिवानी पहुंचने पर प्रिया घणघस का इलाके में जोरदार स्वागत किया गया.

PRIYA GHANGHAS
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रिया घणघस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 8:03 PM IST

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भिवानी: जिले के धनाना गांव की बॉक्सर बेटी प्रिया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन गर्ल बनी है. रविवार को प्रिया का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. हर कोई अपनी बेटी को सर आंखों पर बैठ कर झूम रहा था. मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बेटियों के मुक्कों की धमक दुनिया भर में गूंजती रहती है. ताजा उदाहरण बनी हैं प्रिया घणघस, जिसने 60 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. खास बात ये है कि प्रिया ने हर मुकाबला विश्व विजेता प्रतिद्वंद्वियों को एक तरफा हराया है.

बॉक्सर वीजेन्द्र सिंह की प्रेरणा से प्रिया ने बॉक्सिंग को चुनाः अपनी जीत और भव्य स्वागत से खुश हुईं प्रिया घणघस ने कहा कि "ओलंपिक में वीजेन्द्र सिंह बॉक्सर के मेडल से प्रेरित होकर 2016 में बॉक्सिंग खेलना शुरू किया. परिवार का पूरा सहयोग मिला और कोच के गुर से ये गोल्ड मेडल जीता." प्रिया ने कहा कि "अब वो इसी साल होने वाले कॉमनवेल्थ, एशियन और 2028 के ओलंपिक खेलों में देश को गोल्ड दिलाने के लिए पशीना बहाएंगी."

गोल्डन गर्ल प्रिया घणघस का भिवानी में भव्य स्वागत (Etv Bharat)

'ये देशी घी दूध व चुकने का कमाल है': वहीं प्रिया के ताऊ रणबीर प्रधान ने कहा कि उन्होंने गांवों की बेटियों पर गर्व है. उन्होंने कहा कि "ये देशी घी दूध व चुकने का कमाल है." वहीं कोच महाबीर ने कहा कि "प्रिया तिसरी बार एशियन चैंपियन बनी है." कोच का कहना है कि "प्रिया अब पहले से कहीं और तेज गती से देश को मेडल पर मेडल दिलाएगी."

ये भी पढ़ें-विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैस्मिन पहुंची भिवानी, शहर में जश्न का माहौल

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