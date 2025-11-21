ETV Bharat / state

फांसी घर मामले को लेकर प्रिविलेज कमेटी गंभीर, नियमों के तहत आगे बढ़ेगी प्रक्रिया: अजय महावर

प्रिविलेज कमेटी के सदस्य भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा फांसी घर मामले को लेकर विधानसभा में हुई है पर्याप्त चर्चा.

आप नेता विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए
आप नेता विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 6:16 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति (प्रिविलेज कमेटी) द्वारा की जा रही फांसी घर मामले की सुनवाई के दौरान अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता एक बार भी उपस्थित नहीं हुए हैं. इसकी वजह से उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. अगर आप नेता आगे भी समिति के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होना तय है.

विशेषाधिकार समिति के सदस्य और भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा कि कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं. दोनों बैठकों में आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान को कमेटी ने दो बार मौका देते हुए पेश होने का पर्याप्त समय दिया और उनका इंतजार भी किया है. लेकिन, वह समिति के नोटिस का उल्लंघन करते हुए उपस्थित नहीं हुए हैं. समिति फांसी घर के मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस मामले को लेकर गहन रूप से विचार कर रही है.

फांसी घर मामले को लेकर प्रिविलेज कमेटी गंभीर- अजय महावर (ETV Bharat)

अजय महावर ने आगे कहा कि समिति की दो बैठक में क्या चर्चा हुई और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं यह तो अभी सार्वजनिक रूप से मीडिया में नहीं कहा जा सकता. लेकिन, समिति इस मामले में निर्धारित अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के अंतर्गत कार्यवाही और सुनवाई कर रही है. संविधान से ऊपर कोई नहीं है. संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत समिति इस मामले में उचित निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि फांसी घर के मामले को लेकर के विधानसभा में पर्याप्त चर्चा हुई है. उसके बाद ही मामला प्रिविलेज कमेटी को सोपा गया है, इसलिए कमेटी पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रही है.

आम आदमी पार्टी का पक्ष

आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा आठवीं दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को राजनीतिक हथियार बनाने की कड़ी निंदा की है. समिति ने तथाकथित ‘फांसी घर’ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला को कई विशेष बैठकों के लिए नोटिस भेजे हैं.

आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण संकट और बदहाल जनसुविधाओं से दिल्लीवालों का ध्यान हटाने के लिए विधायी समितियों का दुरुपयोग कर रही है. आप ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की वैधानिक आधार पर ही सवाल उठाया है. पार्टी ने कहा कि जो घटना बताई जा रही है, वह अगस्त 2022 की है, जब 7वीं विधानसभा चल रही थी. सातवीं विधानसभा फरवरी 2025 में भंग हो चुकी है. विधानसभा भंग होने के बाद उसके सभी विशेषाधिकार और कार्यवाही समाप्त हो जाती है. आठवीं विधानसभा पिछले कार्यकाल के मामले में विशेषाधिकार की कार्रवाई नहीं शुरू कर सकती और न ही चला सकती है.

आप ने सुप्रीम कोर्ट के अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधान सभा (2010) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि समिति की यह कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, प्रक्रिया के लिहाज से गलत है और पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. आप ने कहा कि विशेषाधिकार समिति का काम संस्था की गरिमा बचाना है, न कि राजनीतिक हथियार बनना. विधानसभा जनता की आकांक्षाओं की नुमाइंदगी करती है. उसकी समितियां जनकल्याण के जरूरी मुद्दों पर काम करें, न कि ध्यान भटकाने के लिए गलत इस्तेमाल हों. प्रदूषण आपातकाल और जन-असंतोष को नजरअंदाज करके सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाने के लिए विशेष बैठकें बुलाना गैर-जिम्मेदाराना और बदले की भावना से भरा हुआ है.

क्या है फांसी घर मामला

बता दें कि यह फांसीघर का विवाद विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में तब उठा था जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायक अभय वर्मा ने फांसी घर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे. उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में इस कमरे को फांसी घर घोषित कर संरक्षित किया था और उसका रिनोवेशन जिसका उद्घाटन तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 9 अगस्त 2022 को किया था. लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे विधानसभा के पुराने नक्शे के अनुसार फांसीघर नहीं बल्कि टिफिन रूम बताया और आप सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था. साथ ही मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दी थी.

