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हरियाणा में बिजली के निजीकरण पर लगा ब्रेक, HERC ने पैरलल लाइसेंस मामले में कार्यवाही रोकी

हरियाणा में बिजली के निजीकरण पर लगा ब्रेक ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा में बिजली वितरण के निजीकरण को लेकर हुए हंगामे के बाद अब सरकार ने इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग(एचईआरसी) ने गुरुग्राम और नूंह राजस्व जिलों में बिजली वितरण के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए समानांतर वितरण लाइसेंस के मामले में आगे की कार्यवाही रोकने का फैसला लिया है.

बिजली के निजीकरण पर ब्रेक : आयोग ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा सरकार की ओर से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत जारी निर्देश जब तक प्रभावी रहेंगे, तब तक इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी. आयोग का यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ है. हालांकि, इस आदेश में लाइसेंस को औपचारिक रूप से रद्द करने का उल्लेख नहीं है. आयोग ने सरकार के निर्देशों को प्रभावी मानते हुए मामले को आगे बढ़ाने से रोकने का फैसला किया है. ऐसे में गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी के माध्यम से बिजली वितरण शुरू करने की प्रस्तावित योजना पर फिलहाल रोक की स्थिति बन गई है.

बिजली कर्मचारियों ने की थी हड़ताल : आपको बता दें कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने 9 दिन पहले ही दो जिलों गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए यह लाइसेंस जारी किया था. बिजली के निजीकरण के विवाद को लेकर हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने तीन दिन तक हड़ताल की थी और करीब 45 घंटे तक हरियाणा के कई हिस्सों में बिजली भी बाधित हुई थी. इसके बाद सरकार इस मामले में बैक फुट पर आ गई थी और वहीं विपक्ष भी बिजली कर्मियों के समर्थन में उतर आया था. इसके बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच में बातचीत हुई और सरकार ने नियम 108 के तहत HERC के इस फैसले पर रोक लगाने की बात कही थी. इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी. इसके बाद राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल करते हुए HERC को पत्र लिखा था. एचईआरसी को हरियाणा सरकार की ओर से लिखा गया पत्र (ETV Bharat) एचईआरसी को हरियाणा सरकार की ओर से लिखा गया पत्र (ETV Bharat)