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फरीदाबाद बल्लभगढ़ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, फार्मासिस्ट ने निजी युवक को सौंपा दवा देने का काम

बल्लभगढ़ अस्पताल में बड़ी लापरवाही ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां तैनात एक फार्मासिस्ट पर अपनी जगह एक निजी युवक से ड्यूटी करवाने के आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. साथ ही अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. प्राइवेट युवक बांट रहा था मरीजों को दवाइयां: दरअसल, अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट ब्रजेश यादव खुद ड्यूटी पर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता था. आरोप है कि उसने देवेश नाम के एक निजी युवक को फार्मेसी का काम संभालने के लिए रखा हुआ था. यही युवक मरीजों को दवाइयां देने का काम कर रहा था. अस्पताल में मरीजों से जुड़े इतने संवेदनशील कार्य को निजी व्यक्ति के भरोसे छोड़ना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है. फार्मासिस्ट ने निजी युवक को सौंपा दवा देने का काम (ETV Bharat) दो पदों में एक खाली, दूसरे पर लापरवाही: अस्पताल में फार्मासिस्ट के दो पद स्वीकृत हैं. इनमें से एक महिला कर्मचारी सीसीएल अवकाश पर है, जबकि दूसरी पोस्ट पर तैनात कर्मचारी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. ऐसे में अस्पताल की फार्मेसी व्यवस्था निजी व्यक्ति के सहारे चलती रही. इससे मरीजों की सुरक्षा और दवा वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.