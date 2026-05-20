फरीदाबाद बल्लभगढ़ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, फार्मासिस्ट ने निजी युवक को सौंपा दवा देने का काम
फरीदाबाद बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट की जगह निजी युवक से दवाइयां बंटवाने का मामला सामने आया है.
Published : May 20, 2026 at 5:40 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां तैनात एक फार्मासिस्ट पर अपनी जगह एक निजी युवक से ड्यूटी करवाने के आरोप लगे हैं. मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. साथ ही अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.
प्राइवेट युवक बांट रहा था मरीजों को दवाइयां: दरअसल, अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट ब्रजेश यादव खुद ड्यूटी पर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहता था. आरोप है कि उसने देवेश नाम के एक निजी युवक को फार्मेसी का काम संभालने के लिए रखा हुआ था. यही युवक मरीजों को दवाइयां देने का काम कर रहा था. अस्पताल में मरीजों से जुड़े इतने संवेदनशील कार्य को निजी व्यक्ति के भरोसे छोड़ना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है.
दो पदों में एक खाली, दूसरे पर लापरवाही: अस्पताल में फार्मासिस्ट के दो पद स्वीकृत हैं. इनमें से एक महिला कर्मचारी सीसीएल अवकाश पर है, जबकि दूसरी पोस्ट पर तैनात कर्मचारी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. ऐसे में अस्पताल की फार्मेसी व्यवस्था निजी व्यक्ति के सहारे चलती रही. इससे मरीजों की सुरक्षा और दवा वितरण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
गलत दवाई का बढ़ा खतरा: मामले में अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना है कि यदि किसी मरीज को गलत दवा दे दी जाती, तो उसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता. मरीजों और उनके परिजनों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही स्टाफ की कमी है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है.
"उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्ट": मामले में सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ के एसएमओ डॉ. टीसी गिद्वाल ने कहा कि, "जांच में यह बात सही पाई गई है कि फार्मासिस्ट द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति को वहां रखा गया है. यह स्वास्थ्य विभाग और सरकार की छवि खराब करने वाला मामला है. इससे पहले भी संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ लापरवाही को लेकर कार्रवाई हो चुकी है. अब दोबारा मामला सामने आने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी."
प्राइवेट युवक ने भी किया खुलासा: वहीं, फार्मासिस्ट ब्रजेश यादव द्वारा रखे गए युवक देवेश ने भी माना कि उसे सरकार ने नहीं, बल्कि ब्रजेश यादव ने रखा है. वहीं, फार्मेसी में एम्स की तरफ से तैनात फार्मासिस्ट राम ने बताया कि, "ब्रजेश कभी-कभी ही आता है. उसी ने इस युवक को दवाई देने के काम पर लगाया हुआ है." मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
ये भी पढ़ें:गजब का हांसी सिविल अस्पताल, सप्ताह में सिर्फ एक दिन मिलती अल्ट्रासाउंड की सुविधा, गर्भवती महिलाएं चक्कर लगाने को मजबूर