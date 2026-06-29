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गोरखपुर एम्स में शुरू हुआ प्राइवेट वार्ड, रेलवे अस्पताल में 13 बेड के ICU का शुभारंभ

गोरखपुर सांसद रवि किशन ने किया उद्घाटन, जिले को एक साथ मिली दो सौगात.

गोरखपुर को सौगात.
गोरखपुर को सौगात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:54 PM IST

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गोरखपुर: सांसद रवि किशन शुक्ल ने सोमवार को गोरखपुर में दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इसमें सांसद निधि से गोरखपुर रेलवे अस्पताल के 13 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू (ICU) वार्ड और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 15-बेड आधुनिक निजी वार्ड का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम का पहला चरण गोरखपुर रेलवे अस्पताल में हुआ. इस नई सुविधा के शुरू होने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आधुनिक जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी.

गोरखपुर को सौगात. (Video Credit; ETV Bharat)

रेलवे अस्पताल के बाद सांसद रवि किशन एम्स गोरखपुर पहुंचे. यहां अपनी सांसद निधि से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 15-बेड के निजी वार्ड का उद्घाटन किया. यह वार्ड आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आरामदायक मरीज कक्षों तथा उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित है. इस वार्ड के संचालन से मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा, गुणवत्तापूर्ण उपचार तथा सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.

रेलवे अस्पताल में रवि किशन.
रेलवे अस्पताल में रवि किशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

एम्स गोरखपुर प्रशासन के अनुसार, निजी वार्ड का संचालन चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाएगा. शुरुआत में सीमित संख्या में बेड उपलब्ध कराए जाएंगे और बाद में इसे पूर्ण 15-बेड क्षमता तक विस्तारित किया जाएगा. निजी वार्ड का शुल्क एम्स नई दिल्ली की स्वीकृत दरों के अनुरूप निर्धारित किया गया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें.

मरीजों का हालचाल लेते रवि किशन.
मरीजों का हालचाल लेते रवि किशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस अवसर पर सांसद ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. जनसेवा ही उनका संकल्प है और सांसद निधि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले. विश्वास व्यक्त किया कि रेलवे अस्पताल का नया आईसीयू और एम्स का आधुनिक निजी वार्ड स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती प्रदान करेगा.

एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने कहा कि रोगी-केंद्रित परिकल्पना के अनुरूप विकसित यह निजी वार्ड संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. संस्थान ने स्पष्ट किया कि वह उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ जनस्वास्थ्य संवर्धन, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य करता रहेगा.

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गोरखपुर मे सांसद रवि किशन
MP RAVI KISHAN IN GORAKHPUR

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