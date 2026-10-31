ETV Bharat / state

प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA सेकंड ईयर छात्रा ने दी जान, आज होना था मिड सेमेस्टर एग्जाम

शिवदासपुरा थाना ( ETV Bharat )

जयपुर : राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकंड ईयर की छात्रा के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. मृतक छात्रा की पहचान गुर्जर की थड़ी जयपुर निवासी यशस्वी रोहिल्ला के रूप में हुई है. सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.