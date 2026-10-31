प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA सेकंड ईयर छात्रा ने दी जान, आज होना था मिड सेमेस्टर एग्जाम
छात्रा का आज मिड सेमेस्टर एग्जाम भी था, लेकिन इस घटना के बाद आज के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है.
Published : October 31, 2026 at 1:54 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकंड ईयर की छात्रा के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. मृतक छात्रा की पहचान गुर्जर की थड़ी जयपुर निवासी यशस्वी रोहिल्ला के रूप में हुई है. सूचना पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.
शिवदासपुरा थाना अधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि शनिवार को शिवदासपुरा इलाके में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकंड ईयर की छात्रा के सुसाइड की सूचना प्राप्त हुई. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है. मृतक छात्रा की पहचान जयपुर के गुर्जर थड़ी इलाके में प्रेम नगर निवासी यशस्वी रोहिल्ला के रूप में हुई है. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. हालांकि, अभी तक आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने छात्रा के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
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हादसे से कुछ समय पहले छात्रा अपने दोस्तों से अच्छी तरह से बात कर रही थी. इसके बाद क्लास से निकलकर घटना को अंजाम दिया. हादसे के बाद अन्य स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टाफ दौड़कर पहुंचे और मौके पर हड़कंप मच गया. हादसे के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की छुट्टी कर दी. छात्रा का आज मिड सेमेस्टर एग्जाम भी था, लेकिन इस घटना के बाद आज के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है.