निजी स्कूल नये सत्र में बिना सरकारी अनुमति बढ़ा सकते हैं फीस, हाईकोर्ट का अहम आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निजी गैरवित्तीय मान्यता प्राप्त स्कूल बिना सरकार की अनुमति के बिना सत्र के शुरु में ही फीस बढ़ा सकते हैं.
Published : May 23, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी गैरवित्तीय मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में बिना सरकार की अनुमति लिए फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन सत्र के बीच फीस बढ़ाने पर अनुमति लेनी होगी. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत ऐसे स्कूलों को सत्र की शुरुआत में फीस वृद्धि के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है.
हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि फीस बढ़ोतरी केवल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही लागू की जा सकती है. कोर्ट के मुताबिक स्कूलों को प्रस्तावित फीस वृद्धि की जानकारी सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा निदेशालय (DoE) को देनी होगी. यदि कोई स्कूल सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी पड़ेगी. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशालय की भूमिका केवल यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि स्कूल कैपिटेशन फीस या शिक्षा के व्यावसायिकरण के जरिए अनुचित लाभ तो नहीं कमा रहे हैं. अदालत ने माना कि निजी गैरवित्तीय स्कूलों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है और हर आर्थिक निर्णय में सरकारी दखल उचित नहीं माना जा सकता. यह फैसला वसंत कुंज स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. याचिका में कहा गया था कि शिक्षा निदेशालय ने कई निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी प्रस्तावों को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है.
The Delhi High Court ruled that private unaided schools in the national capital can increase fees at the beginning of an academic session without prior approval from the Directorate of Education (DoE). However, schools must inform the DoE before the session begins. The court said… pic.twitter.com/pC2Ra7BHtR— IANS (@ians_india) May 23, 2026
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नियमों के अनुसार शिक्षा निदेशालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब यह साबित हो कि संबंधित स्कूल मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यवसायीकरण में शामिल है. अदालत ने माना कि इस मामले में लाभ कमाने के आरोपों का कोई स्पष्ट आधार प्रस्तुत नहीं किया गया.
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