ETV Bharat / state

दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, दो समितियों के गठन से लागू हुआ कानून

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू कर दिया है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद
शिक्षा मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 24, 2025 at 10:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025’ और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है. इस कानून को लागू कराने के लिए स्कूल स्तर और जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण समितियों, स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) और डिस्ट्रिक्ट लेवल फीस अपीलेट कमेटी (DLFRC) का गठन अनिवार्य किया गया है.

लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा समिति का गठन

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह कानून वर्ष 1973 से लागू दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को पूरक बनाते हुए तैयार किया गया है, ताकि निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और अभिभावकों के हितों की रक्षा हो सके. शिक्षा मंत्री के अनुसार हर निजी स्कूल में SLFRC का गठन 10 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से किया जाना है. इस समिति में स्कूल प्रबंधन का अध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाचार्य, तीन शिक्षक, पांच अभिभावक तथा शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा. समिति का गठन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की गई है.

बच्चों के बीच सीएम रेखा गुप्ता
बच्चों के बीच सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

किसी भी स्तर पर मनमानी की गुंजाइश नहीं

SLFRC का मुख्य दायित्व स्कूल द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना की जांच करना और 30 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा. पहले जहां स्कूलों को फीस प्रस्ताव एक अप्रैल तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था थी, वहीं अब नए कानून के तहत 25 जनवरी 2026 तक फीस प्रस्ताव SLFRC के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि समिति निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं लेती है, तो मामला स्वतः जिला स्तर की अपीलीय समिति DLFRC के पास चला जाएगा. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि DLFRC को फीस से संबंधित विवादों के निपटारे और अपीलों पर निर्णय का अधिकार दिया गया है, जिससे अभिभावकों को एक संस्थागत और निष्पक्ष मंच उपलब्ध होगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि किसी भी स्तर पर मनमानी की गुंजाइश न रहे और हर निर्णय नियमों के दायरे में हो.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद
शिक्षा मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार निजी और सरकारी स्कूलों के बीच टकराव की राजनीति नहीं करती, बल्कि समाधान की नीति पर कार्य कर रही है. दिल्ली में लगभग 37-38 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरकार के लिए हर बच्चा समान रूप से महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यह कानून न तो स्कूलों के खिलाफ है और न ही शिक्षकों के विरुद्ध, बल्कि इसका उद्देश्य एक संतुलित, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रणाली विकसित करना है. नए कानून और समितियों के गठन से फीस निर्धारण को लेकर वर्षों से उठते सवालों जैसे ‘इस साल फीस का क्या होगा’ का स्थायी समाधान निकलेगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI GOVERNMENT SCHOOL
DELHI GOVT ON PRIVATE SCHOOLS FEES
DELHI SCHOOL EDUCATION ACT 2025
दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025
DELHI PRIVATE SCHOOLS FEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.