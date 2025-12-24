ETV Bharat / state

दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, दो समितियों के गठन से लागू हुआ कानून

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ( ETV Bharat )