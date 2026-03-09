ETV Bharat / state

सिटी डिस्पेंसरी में निजी स्कूल शिक्षक ने दी जान, 9 साल से अकेला रह रहा था

सचिन 2016-17 से सिटी डिस्पेंसरी में बने स्काउट कार्यालय में अकेला रह रहा था.

मृतक सचिन
मृतक सचिन (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 12:41 PM IST

झालावाड़ : शहर के बीच स्थित सरकारी सिटी डिस्पेंसरी में निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने सोमवार सुबह आत्महत्या कर ली. घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर भारी भीड़ जमा हो गई. अस्पताल चौकी में तैनात पुलिसकर्मी आशु ने बताया कि सिटी डिस्पेंसरी को मरम्मत कार्य के चलते काफी दिनों से बंद किया गया था. ठेकेदार की ओर से डिस्पेंसरी के अंदर मरम्मत कार्य किया जा रहा था. ऐसे में सिटी डिस्पेंसरी में मौजूद स्काउट गाइड कार्यलय में शिक्षक अकेला रह रहा था. सुबह जैसे ही ठेकेदार के कर्मचारी मरम्मत कार्य के लिए डिस्पेंसरी पहुंचे तो शिक्षक का शव कार्यलय में पड़ा हुआ मिला.

वहां मौजूद लोगों की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया गया है. पुलिसकर्मी आशु ने बताया कि अकलेरा निवासी सचिन ने सिटी डिस्पेंसरी में बने स्काउट कार्यलय में आत्महत्या कर ली. सोमवार सुबह उनका शव मिला है. सचिन की उम्र 36 वर्ष है, जो एक निजी विद्यालय में टीचर था. फिलहाल युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके पहुंचने के बाद युवक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

स्काउट ट्रेनर शिवराज सिंह ने बताया कि सचिन 2007 से स्काउट गाइड से जुड़ा हुआ था. 2016-17 से सिटी डिस्पेंसरी में बने स्काउट कार्यालय में अकेला रह रहा था. सचिन निजी विद्यालय में हिंदी सब्जेक्ट का टीचर था. उसके पिता इकलेरा में टेलरिंग का काम करते हैं. परिवार में तीन भाई बहन हैं, जिसमें सचिन दूसरे नंबर का लड़का था. सचिन से बड़ी एक बहन है जो कि घर का ही कार्य करती है. आत्महत्या के पीछे का कारण फिलहाल समझ नहीं आ रहा है.

