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बिहार में शिक्षक का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में थाना क्षेत्र के खरजामा गांव के पास एक खेत से 28 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर गहन जांच पड़ताल में जुट गई. मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया.

मृतक की पहचान: खेत में युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. मृतक की पहचान खरजामा निवासी 28 वर्षीय निशांत कुमार के रूप में हुई है, जिनके पिता का नाम बिंदेश्वर प्रसाद मंडल है. निशांत कुमार पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे.

कल से लापता: परिजनों के अनुसार निशांत कल सुबह 11 बजे से ही अचानक घर से लापता थे. शनिवार की सुबह खरजामा और जिलालबीघा गांव के बीच स्थित खेत में उनका शव बरामद किया गया. जिस जगह पर निशांत का शव पाया गया है, वह उनका खुद का ही खेत और केबिन था.

मौके पर भीड़: घटना की सूचना जैसे ही फैली, आसपास के कई गांवों के लोग और रोते-बिलखते परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए. मृतक की मां ने रोते हुए बताया कि निशांत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. उनका न तो कोई जमीन का विवाद था और न ही कोई संपत्ति का झगड़ा था.

जांच में जुटी टीम: वहीं वारदात की सूचना मिलते ही मसौढ़ी पुलिस की टीम भारी दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. एफएसएल की टीम ने सबूत सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी और जरूरी सैंपल जुटाए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से कुछ सामान भी अपने कब्जे में लिया है.

थानाध्यक्ष का बयान: ग्रामीणों में चर्चा है कि यह सामान्य मौत नहीं है और किसी ने वारदात को अंजाम दिया है. मसौढ़ी थानाध्यक्ष विवेक भारती ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.