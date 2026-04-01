बिहार के 800 छात्रों के भविष्य पर मंडराया खतरा, 200 नौकरियां भी चपेट में, IIT पटना से जुड़ा मामला
बिहटा स्थित आईआईटी पटना परिसर में पिछले 10 सालों से चल रहे एक निजी स्कूल को सील कर दिया गया है. आगे पढ़ें पूरा मामला
Published : April 1, 2026 at 2:54 PM IST
पटना : ''स्कूल में अपने दोनों पोता-पोती का एडमिशन क्लास 1 और 2 में 80 हजार रुपया देकर कराया था. उस समय तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. आज अचानक सूचना मिली कि स्कूल बंद होने जा रहा है. मेरे खून पसीने की कमाई थी. अचानक ऐसी खबर मिलने के बाद मेरा खून सूख चुका है.'' ये कहते-कहते धीरेंद्र कुमार सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.
800 से अधिक छात्रों के भविष्य पर खतरा! : दरअसल, आईआईटी पटना परिसर में पिछले दस सालों से चल रहे एक निजी स्कूल (फाउंडेशन एकेडमी) को खाली कराने का आदेश आईआईटी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है. जिसके बाद स्कूल में पढ़ रहे 800 से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में जाता दिख रहा है.
पटना HC में की गई है अपील : यह स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है. प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक की यहां पढ़ाई होती है. स्कूल में करीब 200 शिक्षक एवं कर्मी कार्यरत हैं. इनकी भी नौकरी खतरे में जाती दिख रही है. फिलहाल स्कूल के निदेशक अमित प्रकाश ने हाईकोर्ट में अपील किया है. फैसले का इंतजार किया जा रहा है.
'33 साल का एग्रीमेंट' : स्कूल की प्रिंसिपल आभा सिंह ने बताया कि एजुकेशन वेलफेयर और आईआईटी पटना के बीच 33 साल का एग्रीमेंट किया गया था. स्कूल के 10 साल हो चुके हैं. इस स्कूल में क्षेत्र के काफी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अचानक के 19 मार्च को खाली करने का नोटिस दिया गया है. बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है.
''निजी स्कूल से आईआईटी पटना प्रशासन ने एग्रीमेंट किया था. पिछले कई सालों से स्कूल को नोटिस दिया जा रहा था. जो भी एग्रीमेंट के तहत प्वाइंट थे वो स्कूल पूरा नहीं कर रहा था. जिसके कारण ये आदेश जारी किया गया है.''- एके ठाकुर, रजिस्ट्रार, आईआईटी पटना
10 दिनों का दिया गया था समय : आईआईटी प्रशासन की तरफ से बीते 19 मार्च को स्कूल खाली करने का नोटिस दिया गया था. 10 दिनों का समय भी स्कूल को दिया गया था. 10 दिन पूरा होने के बाद जिला प्रशासन की टीम के साथ आईआईटी प्रशासन मौके पर पहुंची और स्कूल को सील कर दिया है.
कौन-कौन रहे मौजूद? : आईआईटी पटना प्रशासन की नोटिस के बाद दानापुर SDM अनिरुद्ध पांडे ने निर्देश जारी किया. जिसके बाद पुलिस की टीम, मजिस्ट्रेट के रूप में बिहटा प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवजनम राम, सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में उज्जवल कुमार, अंचलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, आईआईटी अमहारा थाना के प्रभारी रोशन कुमार राज के अलावा आईआईटी प्रशासन के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल को सील कर दिया गया.
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