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बिहार के 800 छात्रों के भविष्य पर मंडराया खतरा, 200 नौकरियां भी चपेट में, IIT पटना से जुड़ा मामला

पटना : ''स्कूल में अपने दोनों पोता-पोती का एडमिशन क्लास 1 और 2 में 80 हजार रुपया देकर कराया था. उस समय तक स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. आज अचानक सूचना मिली कि स्कूल बंद होने जा रहा है. मेरे खून पसीने की कमाई थी. अचानक ऐसी खबर मिलने के बाद मेरा खून सूख चुका है.'' ये कहते-कहते धीरेंद्र कुमार सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.

800 से अधिक छात्रों के भविष्य पर खतरा! : दरअसल, आईआईटी पटना परिसर में पिछले दस सालों से चल रहे एक निजी स्कूल (फाउंडेशन एकेडमी) को खाली कराने का आदेश आईआईटी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है. जिसके बाद स्कूल में पढ़ रहे 800 से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में जाता दिख रहा है.

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पटना HC में की गई है अपील : यह स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है. प्ले स्कूल से लेकर 12वीं तक की यहां पढ़ाई होती है. स्कूल में करीब 200 शिक्षक एवं कर्मी कार्यरत हैं. इनकी भी नौकरी खतरे में जाती दिख रही है. फिलहाल स्कूल के निदेशक अमित प्रकाश ने हाईकोर्ट में अपील किया है. फैसले का इंतजार किया जा रहा है.

'33 साल का एग्रीमेंट' : स्कूल की प्रिंसिपल आभा सिंह ने बताया कि एजुकेशन वेलफेयर और आईआईटी पटना के बीच 33 साल का एग्रीमेंट किया गया था. स्कूल के 10 साल हो चुके हैं. इस स्कूल में क्षेत्र के काफी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अचानक के 19 मार्च को खाली करने का नोटिस दिया गया है. बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है.