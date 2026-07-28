झुंझुनू में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे निजी स्कूल संचालक, मांगें नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
प्राइवेट स्कूल संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूलों के शिक्षक-स्कूल संचालकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और रैली.
Published : July 28, 2026 at 5:26 PM IST
झुंझुनू: जिले में मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्राइवेट स्कूल संघर्ष समिति के बैनर तले रैली निकाली, जिसमें जिलेभर से शिक्षक, स्कूल संचालक और कर्मचारी शामिल हुए. सुबह से गांधी चौक पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, जिनके हाथों में बैनर और तख्तियां थी. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशभर में और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा.
नीतियों पर सवाल: गांधी चौक से शुरू आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती कलेक्ट्रेट पहुंची. वहां हुई सभा में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. झुंझुनूं ब्लॉक अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा और परिणाम देने के बावजूद प्रशासनिक दबाव का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस के लिए संचालकों को शहर से बाहर जाना पड़ता है. इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है.
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प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: निजी स्कूल संचालक नरेंद्र सिंह झाझड़िया ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो आंदोलन पूरे प्रदेश में और व्यापक होगा. इंजीनियर परवीन कृष्णिया ने चेताया कि मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. प्रदर्शन के बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा.
ये हैं प्रमुख मांगें
- शाला संबल जांच तत्काल रद्द करो
- आरटीई की लंबित प्रतिपूर्ति का भुगतान और यूनिट कॉस्ट में 10 प्रतिशत वृद्धि
- बिना पूर्ण शुल्क टीसी जारी करने के आदेश वापस लो
- परिवहन विभाग के नियमों को सरल बनाने
- प्री-प्राइमरी कक्षाओं का लंबित भुगतान जारी करने
- 30 वर्ष से अधिक पुराने विद्यालय भवनों के लिए ही भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनिवार्य करना
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