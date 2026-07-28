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झुंझुनू में ​सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे निजी स्कूल संचालक, मांगें नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

झुंझुनू: जिले में मंगलवार को निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्राइवेट स्कूल संघर्ष समिति के बैनर तले रैली निकाली, जिसमें जिलेभर से शिक्षक, स्कूल संचालक और कर्मचारी शामिल हुए. सुबह से गांधी चौक पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, जिनके हाथों में बैनर और तख्तियां थी. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशभर में और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा.

नीतियों पर सवाल: गांधी चौक से शुरू आक्रोश रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती कलेक्ट्रेट पहुंची. वहां हुई सभा में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. झुंझुनूं ब्लॉक अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा और परिणाम देने के बावजूद प्रशासनिक दबाव का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वाहनों की फिटनेस के लिए संचालकों को शहर से बाहर जाना पड़ता है. इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है.