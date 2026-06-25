ETV Bharat / state

पाठ्यपुस्तक निगम के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालक संघ, पुस्तक वितरण में देरी को लेकर जताया विरोध

अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने जिले के स्कूलों में पुस्तक वितरण में देरी को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया.

Request for early distribution of books
पाठ्यपुस्तक निगम के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालक संघ (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 25, 2026 at 7:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों के खिलाफ अशासकीय विद्यालय संचालक संघ का गुस्सा खुल कर सामने आया. जांजगीर चांपा जिला के अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरने का कारण समय पर पुस्तक उपलब्ध नहीं होना बताया. संघ ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पाठ्य पुस्तक निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की हैं.

पुस्तक वितरण में देरी का विरोध

जिला में छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संघ ने कचहरी चौक सी मार्ट परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. संघ ने निजी स्कूलों मे पुस्तक वितरण में हो रही देरी के खिलाफ जमकर नारे बाजी की. निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि स्कूल में बच्चों का आना शुरू हो गया हैं,लेकिन पुस्तक के अभाव में पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पा रही हैं.इस वजह से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी निर्धारित समय में कोर्स पूरा कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता हैं.

पाठ्यपुस्तक निगम के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालक संघ (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

अशासकीय स्कूलों में भेदभाव का आरोप

अशासकीय स्कूल के संचालकों ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पुस्तक वितरण कराती हैं. लेकिन पूर्व के अनुभव में पहले डिपो से शासकीय स्कूल में पुस्तक दिया जाता हैं,इसके बाद अशासकीय स्कूलों को अंत में पुस्तक मिलते हैं. इसके कारण अशासकीय स्कूल में कोर्स पूरा कराना एक चुनौती रहता हैं. इसके बाद भी जिले के बोर्ड एग्जाम में निजी स्कूल के ही छात्र छात्राएं बाजी मारती हैं.

अगर सही समय में विद्यालयीन छात्र छात्राओं को पुस्तक वितरण किया गया तो परिणाम अच्छा आएगा. इस बार भी पुस्तक वितरण मे लेट लतीफी होने पर सरकार के खिलाफ रायपुर मे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा-मनोज पाण्डेय, अध्यक्ष अशासकीय विद्यालय संचालक संघ

Request for early distribution of books
पुस्तक वितरण में देरी का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के उपाध्यक्ष ने बताया कि कुछ वर्षो से राज्य सरकार शासकीय और अशासकीय विद्यालय में पुस्तक वितरण कराया जा रहा था. लेकिन 2025-26 में पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेश को धत्ता बताते हुए शासकीय स्कूल को संकुल स्तर पर पुस्तक वितरण कराया गया. अशासकीय स्कूलों को 6 डिपो के माध्यम से आधा सत्र बीतने के बाद भी आधे अधूरे पुस्तक का वितरण किया गया.

Request for early distribution of books
निजी स्कूल संचालकों का फूटा गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुस्तक को स्केन करने के लिए भी सप्ताह भर से अधिक समय बीत गया, जिसके कारण कोर्स पूरा करने के लिए मोबाइल से भी पढ़ाया गया, इस वर्ष पुस्तक वितरण मे ऐसी लापरवाही न हो,इसके लिए अभी से राज्य सरकार से पुस्तकों की मांग की जा रही हैं, अगर सही समय मे पुस्तक नहीं मिले तो आंदोलन रायपुर स्तर मे भी किया जाएगा-नरेंद्र पाण्डेय, उपाध्यक्ष अशासकीय विद्यालय संचालक संघ

अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के धरना प्रदर्शन का ज्ञापन लेने जांजगीर तहसीलदार राजकुमार मरावी धरना स्थल पहुंचे.इस दौरान आंदोलनकारियों के मांग पत्र को कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार तक भेजने का आश्वासन दिया.आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिला इस बार बोर्ड परीक्षा परिणाम में अंतिम पक्ति में शामिल रहा है. वहीं अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में नाम लाकर जिले का मान बढ़ाया. अब अशासकीय विद्यालय संचालकों ने अच्छे परिणाम के लिए सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही पुस्तक वितरण की मांग की हैं.

देश पर जबरन थोपा गया आपातकाल, कांग्रेस ने सत्ता के अहंकार से की संविधान हत्या : विष्णुदेव साय

शिक्षक की कमी का विरोध, पालकों ने स्कूल में जड़ा ताला, एक शिक्षक पर 32 बच्चों का जिम्मा

ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर : अंतरराज्यीय सीमा पर अवैध रेत कारोबार पर शिकंजा, 700 ट्रॉली डंप रेत जब्त

TAGGED:

TEXTBOOK CORPORATION
OVER DELAYS IN BOOK DISTRIBUTION
पाठ्यपुस्तक निगम
प्राइवेट स्कूल संचालक संघ
PRIVATE SCHOOL OPERATORS PROTESTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.