ETV Bharat / state

आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान अटका, निजी स्कूल संचालकों ने ACS के समक्ष लगाए गंभीर आरोप

स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने क्लेम में देरी को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की.

Private educational institution operators meeting the ACS yadav.
एसीएस यादव से मुलाकात करते निजी शिक्षण संस्थान संचालक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 9:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को मिलने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान समय पर नहीं होने को लेकर स्कूल संचालकों में नाराजगी है. स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात कर राजस्थान में आरटीई लागू होने के बाद से ही पुनर्भरण राशि के भुगतान में देरी की समस्या बताते हुए वर्ष 2025-26 की पुनर्भरण राशि का भुगतान जल्द कराने और भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की.

प्रदेश के प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा विभाग की ओर से किए जाने वाले आरटीई भुगतान पर सवाल खड़े किए. स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ ने एसीएस राजेश यादव को बताया कि 18 जून 2026 को शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के तहत प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से पुनर्भरण भुगतान की पहली किस्त के क्लेम प्राप्त किए थे. क्लेम पेश किए जाने के तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अब तक संस्थाओं को भुगतान नहीं हुआ है. संघ ने इस मामले में अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की.

किशन मित्तल, महामंत्री, स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ व अनिल गुप्ता, संस्था प्रधान, निजी विद्यालय. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:आरटीई लॉटरी के 50 दिन बाद भी 1.90 लाख बच्चों को नहीं मिला दाखिला, 7 मई को शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

हर साल भुगतान में देरी का आरोप : स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ के महामंत्री किशन मित्तल ने कहा कि आरटीई की पहली किस्त अक्टूबर और दूसरी किस्त जून तक मिलने का प्रावधान है, लेकिन आज तक भुगतान निर्धारित समय पर नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि निजी स्कूल आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई, शिक्षकों और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करते हैं. इसके बावजूद पुनर्भरण राशि समय पर नहीं मिलने से स्कूलों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. खास तौर पर कम फीस लेकर बच्चों को पढ़ाने वाले स्वयंसेवी शिक्षण संस्थानों पर इसका असर पड़ रहा है.

चार साल से 13,535 रुपए प्रति छात्र की राशि : किशन मित्तल ने दावा किया कि करीब चार साल से आरटीई के तहत प्रति छात्र 13 हजार 535 रुपए पुनर्भरण राशि तय है. इस अवधि में महंगाई और स्कूल संचालन का खर्च बढ़ा. इसके बावजूद पुनर्भरण राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई. पूर्व में ये राशि करीब 17 हजार रुपए प्रति छात्र तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया गया. संघ ने मांग की है कि स्कूलों पर बढ़ते खर्च को देखते हुए प्रति छात्र पुनर्भरण राशि की समीक्षा कर इसमें बढ़ोतरी की जाए.

पढ़ें:RTE में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू, प्रथम चरण में केवल 3.05 लाख बच्चों को मिला प्रवेश

आरटीई कार्य के नाम पर राशि लेने का भी आरोप : संघ महामंत्री ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई से जुड़े कार्यों के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं से प्रति स्कूल करीब एक हजार रुपए लिए जाते हैं. राजस्थान में करीब 32 हजार निजी शिक्षण संस्थाओं का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे हर साल करीब सवा तीन करोड़ रुपए की राशि एकत्र होती है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब संस्थाओं से आरटीई कार्य के नाम पर राशि ली जा रही है तो पुनर्भरण भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी क्यों नहीं की जा रही?. संघ ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की.

अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच की मांग : किशन मित्तल ने आरोप लगाया कि कुछ बाबूओं और अधिकारियों की ओर से भुगतान के लिए स्कूलों से पैसे मांगने की शिकायतें सामने आती रही हैं, यदि शिकायतें सही हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. संघ ने शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव से जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाने की मांग भी की.

पढ़ें:RTE Lottery : आरटीई के तहत फ्री प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी जारी, 6.25 लाख से अधिक बच्चों का हुआ चयन

शिक्षा संकुल से नहीं मिल रहा संतोषप्रद जवाब: स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान से जुड़े संस्था प्रधान अनिल गुप्ता ने बताया कि उनके स्कूल में न्यूनतम करीब 40 विद्यार्थी आरटीई के तहत अध्ययनरत हैं. इनकी वर्ष 2025-26 की फीस का पुनर्भरण अब तक नहीं मिला है. गुप्ता के अनुसार, भुगतान को लेकर शिक्षा संकुल स्थित आरटीई विभाग से संपर्क किया, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला. आरटीई का भुगतान पहले भी समय पर नहीं होता रहा है, लेकिन इस बार देरी अधिक हो गई है.

समस्या का होगा समाधान: निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर से 18 जून को क्लेम बिल लेने के बाद अब तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है. ऐसे में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने और लंबित राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया.

पढ़ें:RTE के तहत जरूरतमंद को मिले प्रवेश, नियमों में की सख्ती, देना होगा पैन कार्ड

पढ़ें:हाईकोर्ट के दो फैसले: निजी स्कूलों को अब प्री-प्राइमरी से पहली कक्षा तक देनी होंगी 25% आरटीई सीटें, अधिकारियों से मांगा जवाब

पढ़ें:RTE के तहत दाखिले लेने वाले छात्रों का भी नया सत्र एक अप्रैल से होगा शुरू, ये जरूरी दस्तावेज तैयार रखें अभिभावक

TAGGED:

PRIVATE SCHOOL OPERATORS MOBILIZED
स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ
ACS EDUCATION RAJESH YADAV
प्राइवेट स्कूलों ने मांगा भुगतान
PENDING RTE REIMBURSEMENT AMOUNT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.