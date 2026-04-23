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बोकारो का प्रतिष्ठित स्कूल कैंटीन सील, अनियमितता और बच्चों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ की शिकायत

बोकारोः खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम (रांची) को एक शिकायत मिली थी कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित नामी स्कूल के कैंटीन में काफी अनियमितता है. यहां बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इस मामले पर सख्त कार्रवाई हुई है.

शिकायत मिलने के बाद मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल के केंटीन की जांच की गई. जिसमें काफी गड़बड़ियां मिलीं. जिसके बाद स्कूल कैंटीन को सील कर दिया गया है.

इस संबंध में बोकारो सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि अचार सहित कई खाने की चीज एक्सपायरी मिली. साथ ही भारी मात्रा में डालडा भरा हुआ था, जिसका सैंपल जांच के लिए लिया गया है. इसके साथ ही हल्दी, मिर्च पाउडर, वनस्पति तेल, दही का नमुना संग्रह कर जांच के लिए जब्त किया गया.

सिविल सर्जन की मानें तो स्कूल कैंटीन में काफी गंदगी पाई गयी. इसके साथ ही केंटीन बिना लाइसेंस के चल रहा था. यहां भारी अनियमितता के चलते कैंटीन को सील कर दिया गया.

बोकारो सिविल सर्जन की मानें तो शिकायत के बाद जब फूड सेफ्टी अधिकारी स्कूल में जांच करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और जांच में बाधा पहुंचाया गया. जिसके चलते मैजिस्ट्रेट और पुलिस को भोजन पड़ा जहां शिकायत के बाद कार्यापालक दण्डाधिकारी, चास जया कुमारी की उपस्थिति में गुलाब लकड़ा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो, पुलिस पदाधिकारी एवं बल के द्वारा स्कूल के केंटीन का जांच किया.