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Kota Road Accident : निजी स्कूल की बस सीमेंट से भरे ट्रेलर से टकराई, बच्चों में मची अफरा तफरी

बूंदी रोड पर ट्रेलर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के बूंदी रोड पर एक निजी स्कूलों की बस और ट्रेलर के बीच में टक्कर का मामला सामने आया है. दुर्घटना शुक्रवार दोपहर को हुई है. हालांकि, कोई भी बच्चा इसमें चोटिल नहीं हुआ है. सभी बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए और बड़ा हादसा टल गया है. थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि एक निजी स्कूल की बस शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होने के बाद शहर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेलर सीमेंट से भरा हुआ था. वह बैक ले रहा था, इस दौरान ट्रेलर से स्कूल बस की भिड़ंत हो गई और स्क्रैच एक साइड से लगा है. जिसमें बस का कांच भी टूट गया है. घटना के बाद बच्चे बस में थे और इनकी संख्या करीब दो दर्जन के आसपास थी. पढ़ें : तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर तीन बार पलटी, टायर फटा, 2 की मौत