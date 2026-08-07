Kota Road Accident : निजी स्कूल की बस सीमेंट से भरे ट्रेलर से टकराई, बच्चों में मची अफरा तफरी
बूंदी रोड पर एक निजी स्कूल की बस और ट्रेलर के बीच टक्कर का मामला. दुर्घटना में बस के एक तरफ से रगड़ लग गई.
Published : August 7, 2026 at 2:57 PM IST
कोटा: शहर के बूंदी रोड पर एक निजी स्कूलों की बस और ट्रेलर के बीच में टक्कर का मामला सामने आया है. दुर्घटना शुक्रवार दोपहर को हुई है. हालांकि, कोई भी बच्चा इसमें चोटिल नहीं हुआ है. सभी बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए और बड़ा हादसा टल गया है.
थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि एक निजी स्कूल की बस शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होने के बाद शहर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रेलर सीमेंट से भरा हुआ था. वह बैक ले रहा था, इस दौरान ट्रेलर से स्कूल बस की भिड़ंत हो गई और स्क्रैच एक साइड से लगा है. जिसमें बस का कांच भी टूट गया है. घटना के बाद बच्चे बस में थे और इनकी संख्या करीब दो दर्जन के आसपास थी.
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इसीलिए बस में थोड़ा बहुत हड़कंप मच गया था. हालांकि, यहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालक वहां पर रुक गए थे. उन्होंने इन बच्चों को तत्काल बाहर निकाल लिया और किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी है. स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने बच्चों को दूसरे वाहनों से तत्काल भेज दिया पुलिस जब तक पहुंची, तब बच्चे वहां नहीं थे. केवल बस खड़ी हुई थी.
इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस दुर्घटना में कोई बच्चा चोटिल नहीं हुआ है. यह बड़ा हादसा टल गया है. थानाधिकारी महावीर मीणा ने बताया कि घटना के बाद ट्रेलर और स्कूल बस को थाने पर लेकर गए हैं. दोनों वाहनों के चालकों को भी थाने पर बैठाया हुआ है. जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है. पुलिस को जिस भी तरह की रिपोर्ट मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी.