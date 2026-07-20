RTE बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन, शिक्षा निदेशालय का घेराव
बीकानेर में निजी स्कूल संचालकों ने एक दिन स्कूल बंद रखकर कलेक्ट्रेट से शिक्षा निदेशालय तक रैली निकाली.
Published : July 20, 2026 at 3:48 PM IST
बीकानेर: निजी विद्यालयों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सोमवार को बीकानेर में निजी स्कूल संचालकों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया. स्कूल एज्यूकेशन वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के नेतृत्व में जिलेभर के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने एक दिन के लिए स्कूल बंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में स्कूल संचालक, प्रबंधक और शिक्षाविद कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए, जहां सभा आयोजित कर सरकार से विभिन्न मांगों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई.
शिक्षा निदेशालय तक निकाली रैली : सभा के बाद निजी स्कूल संचालकों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट से शिक्षा निदेशालय तक रैली निकाली. प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आगे बढ़े. रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों निजी विद्यालय संचालक शामिल हुए.
निदेशालय के बाहर रोका गया प्रदर्शन : प्रदर्शनकारियों के शिक्षा निदेशालय पहुंचने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए थे. पुलिस ने निदेशालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी और प्रदर्शनकारियों को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया. इसके बाद निजी स्कूल संचालकों ने निदेशालय के बाहर ही धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया.
'राज शाला संबलन' ऐप का आदेश वापस लेने की मांग : स्कूल एज्यूकेशन वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए 'राज शाला संबलन' मोबाइल ऐप से संबंधित आदेश निजी विद्यालयों के लिए व्यावहारिक नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से निजी विद्यालयों पर अनावश्यक प्रशासनिक और तकनीकी बोझ बढ़ेगा. इसलिए सरकार तत्काल इस आदेश को वापस ले.
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RTE का बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग : प्रदेशाध्यक्ष भादू ने कहा कि शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी विद्यालयों का करोड़ों रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित है. समय पर भुगतान नहीं मिलने से विद्यालयों के संचालन, शिक्षकों के वेतन, भवन किराया और अन्य व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से अविलंब समस्त बकाया राशि जारी करने की मांग की.
अन्य मांगों पर भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग : प्रदर्शनकारियों ने निजी विद्यालयों के संचालन में आ रही प्रशासनिक बाधाओं (बैरियर) को हटाने, शिक्षा विभाग के अव्यावहारिक आदेशों की समीक्षा करने तथा निजी विद्यालयों से जुड़े अन्य लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग भी उठाई. उनका कहना था कि निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए.
आंदोलन तेज करने की चेतावनी : कोडाराम भादू ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को प्रदेशभर में और अधिक व्यापक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय संचालक संवाद के माध्यम से समाधान चाहते हैं, लेकिन लगातार अनदेखी होने पर आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होंगे.
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एक दिन बंद रहे कई निजी विद्यालय : भादू ने दावा किया कि आंदोलन के समर्थन में बीकानेर के करीब 1400 निजी विद्यालयों ने एक दिन के लिए शिक्षण कार्य बंद रखा. इससे नियमित कक्षाएं प्रभावित रहीं. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लेकर सरकार से शीघ्र वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की.