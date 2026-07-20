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RTE बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन, शिक्षा निदेशालय का घेराव

कैप्शन रैली निकालते निजी स्कूल संचालक ( ETV Bharat Bikaner )