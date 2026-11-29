51 अज्ञात शवों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई, मुक्ति संस्था ने निभाया इंसानियत का फर्ज
रांची में निजी संस्था के द्वारा 51 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कराया गया. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 29, 2026 at 8:27 PM IST
रांचीः अपनों से बिछड़ गए, जिनकी पहचान तक नहीं हो सकी और जिनके अंतिम संस्कार के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था, ऐसे 51 अज्ञात शवों को रविवार को पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रांची की मुक्ति संस्था ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए जुमार नदी के तट पर 51 अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया.
संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने दी मुखाग्नि
रविवार, 29 नवंबर 2026 को संस्था के सदस्य रिम्स के मोर्चरी गृह पहुंचे. वहां रखे अज्ञात शवों को बाहर निकालकर विधिवत पैक किया गया और अंतिम संस्कार के लिए जुमार नदी के तट पर ले जाया गया. इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने सभी शवों को मुखाग्नि दी.
इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने बताया कि मुक्ति संस्था लगातार ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभा रही है, जिनकी पहचान नहीं हो पाती या जिनके अंतिम संस्कार के लिए कोई परिजन सामने नहीं आता. उन्होंने बताया कि संस्था अब तक कुल 2322 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है.
आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार से पूर्व अरदास
शवों के अंतिम संस्कार से पहले संस्था के परमजीत सिंह टिंकू ने अंतिम अरदास की। मुक्ति संस्था की यह पहल सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि किसी इंसान की पहचान, उसका परिवार या सामाजिक हैसियत चाहे जो हो, मृत्यु के बाद सम्मानपूर्वक विदाई पाना उसका मानवीय अधिकार है. जिन शवों के पास अंतिम समय में कोई अपना मौजूद नहीं था, उनके लिए संस्था के सदस्य परिजनों की भूमिका निभा रहे हैं. यह प्रयास उन अनजान लोगों को भी सम्मान देने की एक संवेदनशील पहल है, जिनकी जिंदगी की कहानी दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकी.
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