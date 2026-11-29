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51 अज्ञात शवों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई, मुक्ति संस्था ने निभाया इंसानियत का फर्ज

रांची में निजी संस्था के द्वारा 51 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार कराया गया. ( ETV Bharat )

रांचीः अपनों से बिछड़ गए, जिनकी पहचान तक नहीं हो सकी और जिनके अंतिम संस्कार के लिए कोई अपना मौजूद नहीं था, ऐसे 51 अज्ञात शवों को रविवार को पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ अंतिम विदाई दी गई. रांची की मुक्ति संस्था ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते हुए जुमार नदी के तट पर 51 अज्ञात शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया.

संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने दी मुखाग्नि