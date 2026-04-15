प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रखकर जताया डॉक्टर की गिरफ्तारी पर रोष, अब दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
आईएमए ने कहा कि हमारी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो राज्य के चिकित्सा संगठन कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे.
Published : April 15, 2026 at 10:30 AM IST
जयपुर: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) राजस्थान ने जयपुर के निजी अस्पताल के चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को निजी चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे बंद रखी थी. आईएमए ने कहा कि गिरफ्तार चिकित्सक को तुरंत रिहा किया जाए और आरजीएचएस से संबंधित मामलों में आपराधिक कार्रवाई से पूर्व एक स्पष्ट SOP लागू की जाए. चिकित्सा संगठनों ने अब सरकार को चेताया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे.
आईएमए के जोनल सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि डॉ. सोनदेव बंसल की हाल में की गई अनुचित एवं अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान के आह्वान पर राज्यभर में एक दिवसीय संपूर्ण चिकित्सा बंद पूर्णतः सफल रहा, लेकिन अभी तक चिकित्सक को रिहा नहीं किया गया है. इस कार्रवाई से राज्य भर के चिकित्सकों में गहरा आक्रोश है. आईएमए पदाधिकारियों ने कहा कि संबंधित मामले में गठित मेडिकल बोर्ड ने किसी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई. इसके बावजूद आरजीएचएस से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आधार पर एक प्रतिष्ठित चिकित्सक की गिरफ्तारी अनुचित है.
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आईएमए की चेतावनी: आईएमए का कहना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे चिकित्सकों के लिए भय मुक्त वातावरण में कार्य करना लगभग असंभव हो जाएगा. आईएमए ने चेताया कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर तत्काल प्रभावी रोक नहीं लगाई तो इसके व्यापक एवं गंभीर परिणाम सामने आएंगे.
आईएमए का सीएम को पत्र और मांगें
- डॉ. सोनदेव बंसल को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए.
- संबंधित पुलिस अधिकारियों की अनुचित कार्रवाई की जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
- ऐसी मनमानी रोकने के लिए पुलिस विभाग को स्पष्ट एवं कठोर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.
- आरजीएचएस से संबंधित मामलों में आपराधिक कार्रवाई से पहले स्पष्ट SOP लागू की जाए.
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इन समस्याओं को करें दूर
- आरजीएचएस योजना में लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्याएं- जैसे भुगतान में विलंब, अनुचित पेनल्टी, क्लेम्स का मनमाना रिजेक्शन, एम्पैनलमेंट प्रक्रियाओं में अस्पष्टता को लेकर कदम उठाए जाएं.
- चिकित्सकों एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए.
- लंबित भुगतानों का तत्काल निस्तारण किया जाए.
- सभी लंबित क्लेम्स का 30 दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
- तैयार SOP को सख्ती से लागू किया जाए.
आरजीएचएस सेवा का स्थगन: आईएमए ने स्पष्ट किया कि जब तक आरजीएचएस से संबंधित समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं होता, तब तक आरजीएचएस सेवाओं का स्थगन जारी रहेगा. आईएमए राजस्थान ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो राज्य के चिकित्सा संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित अन्य कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे.
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