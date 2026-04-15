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प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रखकर जताया डॉक्टर की गिरफ्तारी पर रोष, अब दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

जयपुर: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) राजस्थान ने जयपुर के निजी अस्पताल के चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को निजी चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे बंद रखी थी. आईएमए ने कहा कि गिरफ्तार चिकित्सक को तुरंत रिहा किया जाए और आरजीएचएस से संबंधित मामलों में आपराधिक कार्रवाई से पूर्व एक स्पष्ट SOP लागू की जाए. चिकित्सा संगठनों ने अब सरकार को चेताया कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे.

आईएमए के जोनल सचिव डॉ. अनुराग शर्मा ने बताया कि डॉ. सोनदेव बंसल की हाल में की गई अनुचित एवं अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान के आह्वान पर राज्यभर में एक दिवसीय संपूर्ण चिकित्सा बंद पूर्णतः सफल रहा, लेकिन अभी तक चिकित्सक को रिहा नहीं किया गया है. इस कार्रवाई से राज्य भर के चिकित्सकों में गहरा आक्रोश है. आईएमए पदाधिकारियों ने कहा कि संबंधित मामले में गठित मेडिकल बोर्ड ने किसी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई. इसके बावजूद आरजीएचएस से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आधार पर एक प्रतिष्ठित चिकित्सक की गिरफ्तारी अनुचित है.

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आईएमए की चेतावनी: आईएमए का कहना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि इससे चिकित्सकों के लिए भय मुक्त वातावरण में कार्य करना लगभग असंभव हो जाएगा. आईएमए ने चेताया कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर तत्काल प्रभावी रोक नहीं लगाई तो इसके व्यापक एवं गंभीर परिणाम सामने आएंगे.

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