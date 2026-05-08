प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी–आईपीडी रही बंद, कोर्ट में डॉक्टर के परिजन से मारपीट का आरोप
निजी चिकित्सा संगठनों का कहना है कि अब उनके अस्पतालों में केवल भर्ती मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है.
Published : May 8, 2026 at 4:48 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के प्राइवेट अस्पतालों ने अनिश्चित काल के लिए ओपीडी और आईपीडी बंद कर दी. निजी चिकित्सा संगठनों की मांग है कि डॉ सोनदेव बंसल को शीघ्र न्याय दिलाया जाए. चिकित्सकों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉ बंसल के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की.
मेडिकल बोर्ड की थी ये रिपोर्ट: आईएमए जयपुर ब्रांच के महासचिव डॉ अनुराग तोमर ने बताया कि निजी अस्पताल, जयपुर में सितंबर 2025 में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत एक अधिवक्ता की मां का उपचार किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी. शिकायत के उपरांत गठित मेडिकल बोर्ड ने उपचार में किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं पाई. इसके बाद भी अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद डॉ सोमदेव बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरजीएसएस से संबंधित कथित अनियमितताओं एवं लघु त्रुटियों के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया.
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मारपीट का लगाया आरोप: चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में डॉ सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान वकीलों के एक समूह द्वारा कोर्टरूम में शोर-शराबा, नारेबाजी एवं हंगामा किया गया. कुछ वकीलों द्वारा डॉ सोनदेव बंसल के पिता एवं भाई को रोककर कथित रूप से बार रूम में ले जाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई.
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सिर्फ भर्ती मरीजों का इलाज: राजधानी जयपुर के लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से जुड़ी सुविधाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. शुक्रवार को प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी–आईपीडी में मरीजों को इलाज नहीं मिला. सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज किया गया. वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि यह वकीलों और चिकित्सको का आपसी झगड़ा है. मामला कोर्ट में चल रहा है और इस तरह से अस्पतालों द्वारा इलाज रोकना गलत है.
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चिकित्सक संगठनों की प्रमुख मांगें:
- डॉ सोनदेव बंसल को शीघ्र न्याय दिलाया जाए.
- न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो.
- चिकित्सकों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
- कोर्ट परिसर एवं अस्पतालों में भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए.
- चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा, धमकी, जबरन दबाव एवं अवैध धरना-प्रदर्शन पर प्रभावी रोक लगे.
पूरे प्रदेश में आंदोलन: इस पूरे आंदोलन में अब आईएमए, जेएमए (IMA Jaipur Branch), पीएचएनएचएस एवं अन्य चिकित्सा संगठनों ने सामूहिक रूप से शामिल हो गए हैं. चिकित्सा से जुड़े विभिन्न संगठनों का कहना है कि डॉ सोनदेव बंसल को न्याय दिलाने के संबंध में शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह बहिष्कार पूरे राजस्थान राज्य में लागू किया जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार, प्रशासन एवं न्यायिक तंत्र से तत्काल हस्तक्षेप कर चिकित्सकों में व्याप्त भय और असुरक्षा की स्थिति को समाप्त करने की मांग की.