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प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी–आईपीडी रही बंद, कोर्ट में डॉक्टर के परिजन से मारपीट का आरोप

जयपुर: राजधानी जयपुर के प्राइवेट अस्पतालों ने अनिश्चित काल के लिए ओपीडी और आईपीडी बंद कर दी. निजी चिकित्सा संगठनों की मांग है कि डॉ सोनदेव बंसल को शीघ्र न्याय दिलाया जाए. चिकित्सकों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉ बंसल के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट की.

मेडिकल बोर्ड की थी ये रिपोर्ट: आईएमए जयपुर ब्रांच के महासचिव डॉ अनुराग तोमर ने बताया कि निजी अस्पताल, जयपुर में सितंबर 2025 में आरजीएचएस योजना के अंतर्गत एक अधिवक्ता की मां का उपचार किया गया था, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी. शिकायत के उपरांत गठित मेडिकल बोर्ड ने उपचार में किसी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही अथवा अनियमितता नहीं पाई. इसके बाद भी अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद डॉ सोमदेव बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरजीएसएस से संबंधित कथित अनियमितताओं एवं लघु त्रुटियों के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया.

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मारपीट का लगाया आरोप: चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि बीते दिन राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में डॉ सोनदेव बंसल की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई के दौरान वकीलों के एक समूह द्वारा कोर्टरूम में शोर-शराबा, नारेबाजी एवं हंगामा किया गया. कुछ वकीलों द्वारा डॉ सोनदेव बंसल के पिता एवं भाई को रोककर कथित रूप से बार रूम में ले जाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई.

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