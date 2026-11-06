पलामू में प्राइवेट अस्पतालों को लगाना होगा रेट चार्ट, दवा की कीमत भी होगी सार्वजनिक, भ्रामक प्रचार करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी
पलामू में निजी अस्पतालों को अपने इलाज की दरों का चार्ट लगाना होगा, इस मामले में सभी डॉक्टर्स को नोटिस जारी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 5:27 PM IST
पलामूः जिले के प्राइवेट अस्पतालों को इलाज का रेट चार्ट लगाना होगा. इसके अतिरिक्त दुकानों में मौजूद दवा की कीमत को सार्वजनिक करना होगा. जिले में वैसे डॉक्टर को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर भ्रामक प्रचार भी कर रहे हैं या भ्रामक विज्ञापन जारी कर रहे हैं.
सभी डॉक्टर को एक नोटिस जारी
दरअसल हाल के दिनों में पलामू के इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे हैं. इलाज के दौरान कई महिला और बच्चों की मौत भी हुई है. इस दौरान एक गर्भपात का भी मामला निकलकर सामने आया था जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ. इलाज में लापरवाही के मामले में कई निजी क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. हालात को देखते हुए पलामू स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर हुआ और नेशनल मेडिकल काउंसिल के बने हुए नियमों को लागू करने के लिए सख्त रवैया अपनाया है. पहले चरण में सभी डॉक्टर को एक नोटिस जारी किया गया है और नियमों को लागू करने को कहा है.
पलामू स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है
पलामू स्वास्थ्य विभाग वैसे डॉक्टर को भी चिन्हित कर रही है जो बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और भ्रामक विज्ञापन भी दे रहे हैं. बड़े होर्डिंग का भ्रामक प्रचार को लेकर पलामू स्वास्थ्य विभाग एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है जो नेशनल मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा.
कोई भी डॉक्टर अपना प्रचार नहीं कर सकताः डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव
पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एनएमसी का नियम है कि कोई भी डॉक्टर अपना प्रचार नहीं कर सकता है. नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि जो लोग विज्ञापन जारी कर रहे हैं उनका फोटो जीपीएस लोकेशन में मांगा गया है.
जिले में 200 के करीब प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिकः सिविल सर्जन
उन्होंने बताया कि अस्पतालों को भी अपना रेट चार्ट बॉर्डर पर लगाना है और दवा का भी रेट सार्वजनिक करना है. पलामू के मेदिनीनगर में 30 से अधिक प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं. जबकि पूरे जिले में 200 के करीब प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक मौजूद हैं.
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