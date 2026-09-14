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बिना डॉक्टर के चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल! एसडीएम और सिविल सर्जन की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

पलामू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सील किया गया ( Etv Bharat )

पलामूः जिले के मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज के सामने बिना डॉक्टर और उपकरण के निजी अस्पताल का संचालन हो रहा था. निजी अस्पताल में मौजूद दवा और दुकान का कोई लाइसेंस भी नहीं था. यहां पर मेडिकल कॉलेज के मरीजों का इलाज हो रहा था. इसका खुलासा सदर एसडीएम संजय पांडेय और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव की छापेमारी में हुआ है.

छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं

दोनों अधिकारियों ने जांच के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल को सील कर दिया है और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों अधिकारियों ने छापेमारी की. जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जिस मकान में अस्पताल का संचालन हो रहा था उसके मकान मालिक के साथ हॉस्पिटल को लेकर इकरारनामा भी नहीं था. हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था. अस्पताल में इमरजेंसी सर्विस की बात लिखी गई थी लेकिन इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपकरण हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था.

मेडिकल कॉलेज के मरीजों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में

प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज के कई मरीजों के कागजात को पाया गया. यह भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि मेडिकल कॉलेज के मरीजों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था. मौके से दो मरीज भी मिले, जिन्हें सदर अस्पताल में अधिकारियों ने भर्ती करवाया.

मामले में आगे की कारवाई जारी है