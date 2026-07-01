मऊ के कृष्णा हॉस्पिटल पर गिरी गाज: स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, बेहद गंभीर आरोप मामले में नहीं दिया था नोटिस का जवाब
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएन सिंह ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 6:30 PM IST
मऊ: जनपद में कोपागंज थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है. यह कार्रवाई आज यानी बुधवार को नोटिस का निर्धारित समय में जवाब न देने पर की गई. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अस्पताल के दस्तावेज और मानकों की जांच की. उसके बाद परिसर को सील कर दिया गया.
दरअसल, अस्पताल के खिलाफ अकुशल चिकित्सकों द्वारा प्रसव कराने और अवैध गर्भपात जैसी शिकायतें मिली थीं. जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब देने को कहा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया. उसके बाद इसे अस्पताल की लापरवाही मानते हुए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है.
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि इस अस्पताल में अवैध गर्भपात का मामला सामने आया था, जिसको लेकर संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जवाब नहीं दिया गया. इसलिए अस्पताल को सील कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने संचालक एवं कर्मचारियों के बयान दर्ज किए और अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर सहित सभी कमरों को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही.
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल में बच्चा बेचने के भी आरोप लगे हैं. उसकी भी जांच की जा रही है. उन्होंने साफ कहा है कि मरीजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. बिना वैध पंजीकरण या निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित अस्पतालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. बता दें कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरी तरह से सक्रिय है. पिछले एक सप्ताह में तीन से चार अस्पताल को सील कर चुका है.
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