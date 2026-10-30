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पलामू के मेदिनीनगर में प्राइवेट हॉस्पिटल सील, दर्ज हुई एफआईआर, दो महिला और नवजात की हुई थी मौत

मेदिनीनगर टाउन थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: पलामू के मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जिला प्रशासन सील कर दिया है. हॉस्पिटल को सील करने से पहले उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था. पिछले शुक्रवार की रात और शानिवार की सुबह प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि एक नवजात की भी मृत्यु हुई थी. प्राइवेट हॉस्पिटल की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे और पूरे मामले में हाई लेवल जांच कमेटी गठित की गई थी.

प्रशिक्षु आईएएस ऋतिक मेहता और सदर एसडीओ संजय पांडेय के नेतृत्व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी और अस्पताल को सील कर दिया है. इधर, पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. गढ़वा के रहने वाली मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया था. इसके बाद प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.