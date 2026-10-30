पलामू के मेदिनीनगर में प्राइवेट हॉस्पिटल सील, दर्ज हुई एफआईआर, दो महिला और नवजात की हुई थी मौत
जांच में लापरवाही उजागर होने पर पलामू के मेदिनीनगर में संचालित के प्राइवेट अस्पताल को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है. रिपोर्ट-नीरज कुमार
Published : October 30, 2026 at 3:14 PM IST
पलामू: पलामू के मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जिला प्रशासन सील कर दिया है. हॉस्पिटल को सील करने से पहले उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया था. पिछले शुक्रवार की रात और शानिवार की सुबह प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि एक नवजात की भी मृत्यु हुई थी. प्राइवेट हॉस्पिटल की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे और पूरे मामले में हाई लेवल जांच कमेटी गठित की गई थी.
प्रशिक्षु आईएएस ऋतिक मेहता और सदर एसडीओ संजय पांडेय के नेतृत्व प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी और अस्पताल को सील कर दिया है. इधर, पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. गढ़वा के रहने वाली मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना में आवेदन दिया था. इसके बाद प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच का जिम्मा सब-इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को सौंपी गई है.
दरअसल, पलामू जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल में तीन की मौत के बाद सख्त रवैया अपनाया था और सिविल सर्जन ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी. जांच में कई बिंदुओं पर लापरवाही की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है.
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