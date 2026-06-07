गढ़वा के एक निजी अस्पताल को किया गया सील, औचक निरीक्षण में चिकित्सक मिले गैरहाजिर
गढ़वा में जिला प्रशासन के निर्देश पर एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है.
Published : June 7, 2026 at 2:43 PM IST
गढ़वा: जिले के कचहरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया. अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार और सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ केनेडी के संयुक्त औचक निरीक्षण में चिकित्सकों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई.
मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है. इसी सूचना के सत्यापन के लिए एसडीएम और सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे. निरीक्षण के दौरान संबंधित मरीज तो नहीं मिला, लेकिन अस्पताल में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं पाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में मरीजों का इलाज चिकित्सकों के बजाय कंपाउंडरों और तकनीशियनों के भरोसे किया जा रहा था.
सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि निजी अस्पताल में कार्यरत बताए जा रहे चिकित्सकों ने पहले ही सिविल सर्जन कार्यालय को लिखित रूप से सूचित किया था कि वे वहां कार्यरत नहीं हैं. इसके बावजूद अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी तथा पैथोलॉजी जैसी सेवाएं संचालित की जा रही थीं. चिकित्सकों की अनुपस्थिति और अनियमितताओं को देखते हुए अस्पताल को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया.
गौरतलब है कि यह अस्पताल पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है. पूर्व में फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले को लेकर एसडीएम संजय कुमार ने अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया था. एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि जिस लड़के ने एमबीए किया है, वह एमबीबीएस का काम कर रहा है. कोई पैथोलॉजी जांच करने वाला नहीं मिला, लेकिन एचआईवी का किट रखा पाया गया.
उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों के नाम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वे यहां मौजूद नहीं हैं. उन्होंने लिखित शिकायत की है कि वो वहां नहीं बैठते तो ऐसे हालात को देखते हुए फिलहाल अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया गया है. मरीज की मौत की सूचना थी लेकिन सत्य नहीं पाया गया. इसकी आगे जांच होगी.
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