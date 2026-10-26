पलामू में मेदिनीनगर स्थित निजी अस्पताल पर कार्रवाई, दो महिला और एक नवजात की हुई थी मौत
पलामू के निजी अस्पताल पर कार्रवाई हुई है, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 5:05 PM IST
पलामूः जिला में मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित एक निजी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है जबकि पूरे मामले में जांच कमेटी बैठाई गयी है और पूरी एस्टेब्लिशमेंट की जांच करने को कहा गया है.
दरअसल, 23 अक्टूबर को दो प्रसूता महिला और एक नवजात की मौत निजी अस्पताल में हुई थी. पूरे मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और उसके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है.
पलामू सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जांच कमेटी का गठन किया गया है और 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा गया है. इस जांच के दौरान अस्पताल में किसी भी प्रकार का मरीजों की नई भर्ती या ऑपरेशन कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा.
डॉ. सुषमा सबनम को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि जांच समिति में डॉक्टर नीलम हीरो, डॉक्टर अर्चना तिवारी डॉक्टर गौतम यादव और डीएम शशिकांत तिवारी को सदस्य के रूप में रखा गया है. जांच समिति को एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.
23 अक्टूबर को प्रसव के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई थी. एक महिला ने जुड़वा बच्चा को जन्म दिया था. इस दौरान एक नवजात की भी मौत हुई. घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर एवं अन्य कर्मी फरार हो गए. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया था पर अब पूरे मामले में हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया है.
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