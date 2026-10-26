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पलामू में मेदिनीनगर स्थित निजी अस्पताल पर कार्रवाई, दो महिला और एक नवजात की हुई थी मौत

सिविल सर्जन कार्यालय (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित एक निजी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है जबकि पूरे मामले में जांच कमेटी बैठाई गयी है और पूरी एस्टेब्लिशमेंट की जांच करने को कहा गया है.

दरअसल, 23 अक्टूबर को दो प्रसूता महिला और एक नवजात की मौत निजी अस्पताल में हुई थी. पूरे मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और उसके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है.