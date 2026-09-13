कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पताल का पोस्टर, महिला विंग कैंपस में लगा था, प्राचार्य ने हटवाया
पोस्टर में निशुल्क ऑपरेशन और उपचार शिविर के बारे में लिखा था. प्राचार्य ने कार्रवाई करने की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 4:18 PM IST
कुशीनगर : मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सवालों के घेरे में है. महिला विंग L2 के मुख्य गेट के अंदर निजी अस्पताल के निशुल्क ऑपरेशन और उपचार शिविर का पोस्टर लगाए जाने से हड़कंप मच गया. मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. केपी गौंड़ ने कार्रवाई करने की बात कही है.
पूरा मामला मेडिकल कॉलेज की महिला विंग L2 का है, जहां महिलाओं की डिलीवरी और ऑपरेशन होते हैं. इसी परिसर में रविंद्र नगर स्थित एक हॉस्पिटल के निशुल्क ऑपरेशन और उपचार शिविर का बड़ा पोस्टर लगाया गया था. पोस्टर सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज में निजी अस्पतालों की कथित सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.
गौर करने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही निजी लैब से जुड़े लोगों द्वारा मेडिकल कॉलेज में सैंपल लिए जाने का मामला सामने आया था. अब निजी अस्पताल का पोस्टर मिलने से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केपी गोंड ने तत्काल चीफ फार्मासिस्ट विशाल सिंह को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया. इसके बाद पोस्टर हटवा दिया गया.
अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर निजी अस्पताल का पोस्टर किसकी अनुमति से लगाया गया? क्या पोस्टर लगाने के लिए कोई लिखित अनुमति ली गई थी? जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केपी गौड़ ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
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