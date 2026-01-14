ETV Bharat / state

दिल्ली: पार्क में मिले लावारिस नवजात बच्चे को मिला जीवन, डॉक्टरों ने दी नई ज़िंदगी

नई दिल्ली: दिल्ली के एक निजी अस्पताल के चिकित्‍सकों ने ग्रेटर कैलाश इलाके के एक पार्क में लावारिस हालत में मिले 1 दिन के नवजात बच्चे को सफलतापूर्वक नया जीवन दिया है. बच्चे को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्‍ल्‍यूए) के सदस्यों ने देखा था, जिसके बाद उसे स्‍थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने नवजात को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक थी.

नवजात गंभीर हाइपोथर्मिया से पीड़ित था, जो जानलेवा स्थिति है. इसमें शरीर का तापमान इतना कम हो जाता है कि दिल, फेफड़े और दिमाग की गति धीमी होने लगती है. साथ ही सांस नहीं चलती, त्वचा पीली पड़ जाती है और गर्भनाल ढीली हो जाती है. नवजात की आंखों की पुतलियां स्थिर और खुली हुई थीं और उसके महत्‍वपूर्ण अंग सामान्‍य नहीं थे जो इस बात का संकेत था कि वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था.

डॉ. रघुराम मल्लैया, सीनियर डायरेक्टर, नियोनेटल विभाग (ETV Bharat)

खून ही हो गई थी कमी: अस्पताल की इमरजेंसी और नियोनेटल विभाग की टीमों ने डॉ. रघुराम मल्लैया, सीनियर डायरेक्टर, नियोनेटोलॉजी और डॉ. विशाल गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, नियोनेटोलॉजी के नेतृत्व में तुरंत इलाज शुरू किया. नवजात को सांस लेने के लिए इंट्यूबेट किया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया. साथ ही होश में लाने के लिए दो बार सीपीआर भी दिया. चिकित्‍सकों की टीम ने उसे आईवी फ्लूड देने के साथ खून भी चढ़ाया, क्योंकि खून की बहुत कमी हो गई थी. कुछ ही घंटों में, नवजात बच्चे की हालत स्थिर हो गई. अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ और आखिरकार वह पूरी तरह ठीक हो गया.