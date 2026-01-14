दिल्ली: पार्क में मिले लावारिस नवजात बच्चे को मिला जीवन, डॉक्टरों ने दी नई ज़िंदगी
नवजात जब अस्पताल लाया गया तो वह जिंदगी की जंग लड़ रहा था. डॉक्टरों की टीम के प्रयासों से उसकी हालत स्थिर हुई.
Published : January 14, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने ग्रेटर कैलाश इलाके के एक पार्क में लावारिस हालत में मिले 1 दिन के नवजात बच्चे को सफलतापूर्वक नया जीवन दिया है. बच्चे को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सदस्यों ने देखा था, जिसके बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने नवजात को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक थी.
नवजात गंभीर हाइपोथर्मिया से पीड़ित था, जो जानलेवा स्थिति है. इसमें शरीर का तापमान इतना कम हो जाता है कि दिल, फेफड़े और दिमाग की गति धीमी होने लगती है. साथ ही सांस नहीं चलती, त्वचा पीली पड़ जाती है और गर्भनाल ढीली हो जाती है. नवजात की आंखों की पुतलियां स्थिर और खुली हुई थीं और उसके महत्वपूर्ण अंग सामान्य नहीं थे जो इस बात का संकेत था कि वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था.
खून ही हो गई थी कमी: अस्पताल की इमरजेंसी और नियोनेटल विभाग की टीमों ने डॉ. रघुराम मल्लैया, सीनियर डायरेक्टर, नियोनेटोलॉजी और डॉ. विशाल गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, नियोनेटोलॉजी के नेतृत्व में तुरंत इलाज शुरू किया. नवजात को सांस लेने के लिए इंट्यूबेट किया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया. साथ ही होश में लाने के लिए दो बार सीपीआर भी दिया. चिकित्सकों की टीम ने उसे आईवी फ्लूड देने के साथ खून भी चढ़ाया, क्योंकि खून की बहुत कमी हो गई थी. कुछ ही घंटों में, नवजात बच्चे की हालत स्थिर हो गई. अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ और आखिरकार वह पूरी तरह ठीक हो गया.
पुलिस को सौंपा गया: फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल अस्पताल के नियोनेटोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर डॉ. रघुराम मल्लैया ने कहा, 'जब बच्चे को अस्पताल लाया गया था तो उसकी हार्टबीट नहीं चल रही थी. टीम के प्रयासों के बाद हम उसे बचा पाए. वहीं अस्पताल के नियोनेटोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विशाल गुप्ता ने कहा, 'यह मामला तत्कल चिकित्सकीय मदद और हमारे क्लिनिकल स्टाफ की लगन की अहमियत को दिखाता है. इमरजेंसी टीम, नर्सों और नियोनेटोलॉजिस्ट की मिलकर की गई कोशिश से बच्चे की जान वापस आ गई.' वहीं अस्पताल के फैसिलिटी डायरेक्टर गरिमा प्रसाद ने कहा सरकारी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के अनुसार, बच्चे को आगे की कानूनी और सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए पुलिस को सौंप दिया गया.
