प्राइवेट अस्पताल ने परिजनों को नहीं दिया मरीज का शव, किरोड़ी बोले-डेड बॉडी रोकना गलत, दर्ज हो मुकदमा

किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सवाई माधोपुर का एक निजी अस्पताल में आया था. 24 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने 8.5 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया, जबकि मरीज ने 3.5 लाख रुपए दे दिए थे. बाकी रुपए लेने के लिए अस्पताल ने डेड बॉडी को रोक लिया. दूसरा मामला भी एक निजी अस्पताल का था, जहां पर महुआ से मरीज आया था, जिसका 4.5 लाख रुपए बिल बनाया था. ढाई लाख रुपए उसने दे दिए थे, उसके बाद मरीज की डेथ हो गई. शेष राशि लेने के लिए उसकी डेड बॉडी रोक ली गई.

कृषि मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने बताया कि राजधानी के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के मुख्यमंत्री आयुष्मान और आरोग्य योजना से जुड़े होने के बावजूद डेड बॉडी नहीं दी जा रही. किसी मरीज की मृत्यु होने के बाद उसकी डेड बॉडी को रोकना कानूनन गलत है. अस्पताल प्रबंधन खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. प्राइवेट अस्पताल गरीब मरीजों के साथ गलत कर रहे हैं. मरीज और परिजन जन आधार कार्ड लेकर भटक रहे हैं.

जयपुर: राजधानी जयपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव रोकने पर हंगामा होने का मामला सामने आया है. बकाया बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल प्रबंधन ने डेड बॉडी नहीं दी, तो परिजनों ने हंगामा कर दिया. मामले की जानकारी मिलते ही कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी अस्पताल में पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही. हालांकि मंत्री के अस्पताल प्रबंधन से बात करने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई.

उन्होंने बताया कि ताजा मामला इस प्राइवेट अस्पताल का है, जिसमें विक्रम नाम का युवक गत 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ. इस मामले पर परिजनों का कहना है कि मरीज गत 24 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. इसके बाद मरीज को वेल्टीनेटर पर रखा गया. परिजनों को अंदर नहीं घुसने दिया गया. परिजनों ने 6.30 लाख रुपए जमा करवा दिए. इसके बाद 1.79 लाख रुपए बाकी रह गए. अस्पताल प्रशासन ने मरीज की डेड बॉडी को रोक लिया. राजस्थान सरकार जो कानून लेकर आई है, उसमें डेड बॉडी रोकने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बीएलएस का प्रकरण बनता है. हालांकि मंत्री की ओर से अस्पताल प्रबंधन से बातचीत करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया. किरोड़ी ने पुलिस को पीड़ित परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से बात करेंगे. अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए. मृतक विक्रम का जन आधार कार्ड था, जिससे उसे लिंक नहीं किया गया. इसके अलावा अन्य मरीजों को भी कार्ड होने के बावजूद लिंक नहीं किया गया. अगर जन आधार कार्ड को लिंक दिया जाता, तो इन्हें सरकार से पैसे मिलते और निशुल्क इलाज होता. एक अन्य जगह से आए गरीब मरीज से 11 लाख रुपए ले लिए गए. कई मरीजों के परिजन निशुल्क इलाज के लिए कार्ड लेकर भटक रहे हैं. प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी योजनाओं को का फायदा नहीं मिल रहा है.

मरीज के परिजनों ने बताया कि दौसा निवासी विक्रम मीणा 13 अक्टूबर को सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था. इसके बाद उसे दुर्लभजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अस्पताल प्रशासन ने सरकार की आयुष्मान और मां योजना में भर्ती करने से इनकार कर दिया. 13 दिन में 8 लाख से भी ज्यादा का बिल बना दिया. शनिवार को विक्रम की मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि बकाया राशि जमा करवाने के बाद ही डेड बॉडी दी जाएगी. जबकि परिजनों ने 6.39 लाख रुपए जमा करवा दिए थे. अस्पताल प्रबंधन ने 1.79 लाख रुपए शेष बताए.

अस्पताल ने मरीज के परिजनों को लौटाई राशि: वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज थॉमस ने बताया कि परिजन घायल को दूसरे अस्पताल से रेफर करवा कर यहां पर लेकर आए थे. मरीज का जनाधार कार्ड एक्टिव नहीं था. जनाधार कार्ड को अस्पताल की तरफ से एक्टिव नहीं किया जा सकता. परिजनों ने नगद में इलाज करवाने की सहमति दी थी. इसके बाद हमने मरीज को बचाने के लिए बेहतर इलाज दिया. लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद शनिवार दोपहर को उनकी मौत हो गई थी. परिजनों को 80 हजार रुपए की छूट भी दी गई थी. परिजनों ने उसके बाद भी पैसा जमा नहीं करवाया. हमने परिजनों को इलाज के लिए जमा करवाई गई राशि लौटा दी है. अस्पताल प्रशासन ने मृतक की पत्नी के नाम तीन अलग-अलग चेक के माध्यम से कुल 5.75 लाख रुपए राशि वापस लौटाई है.