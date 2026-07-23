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उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा में सेंध! पिस्टल लेकर घुसा प्राइवेट गार्ड, मचा हड़कंप

देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गुरुवार को उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब एक कारोबारी का निजी सुरक्षा गार्ड अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ सचिवालय परिसर के भीतर पहुंच गया. काफी देर तक उसके परिसर में घूमने के बाद जब सुरक्षा और खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई.

सुरक्षा में एक बड़ी चूक: अक्सर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और कड़े प्रवेश नियमों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड सचिवालय में गुरुवार को सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई. एक कारोबारी के साथ आया उसका निजी सुरक्षा गार्ड अपनी निजी पिस्टल के साथ बिना किसी रोक-टोक के सचिवालय परिसर में प्रवेश कर गया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि प्रवेश के दौरान न तो उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई और न ही उसके पास मौजूद हथियार की जांच की गई.

वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा जांच नहीं की गई: जानकारी के अनुसार एक कारोबारी किसी अधिकारी से मुलाकात के लिए सचिवालय पहुंचा था. उसके साथ उसका निजी सुरक्षा गार्ड भी वाहन में मौजूद था. बताया जा रहा है कि वाहन को टेलीफोन पर किसी अधिकारी से हुई बातचीत के बाद सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई. इसी दौरान वाहन में बैठे लोगों की सुरक्षा जांच नहीं की गई, जिसके चलते निजी सुरक्षा गार्ड अपनी पिस्टल के साथ सीधे सचिवालय के अंदर पहुंच गया.

पिस्टल के साथ सचिवालय परिसर में घूम रहा था प्राइवेट गार्ड: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कारोबारी अधिकारी से मिलने के लिए सचिवालय भवन के भीतर चला गया, जबकि उसका निजी सुरक्षा गार्ड बाहर परिसर में काफी देर तक घूमता रहा, जिस स्थान पर मुख्यमंत्री के काफिले की आवाजाही होती है, उसी क्षेत्र के पास वाहन भी खड़ा किया गया.

सुरक्षाकर्मी हरकत में आए: इस दौरान किसी भी सुरक्षा कर्मी ने गार्ड से पूछताछ नहीं की और न ही उसके पास मौजूद हथियार के संबंध में जानकारी ली. कुछ समय बाद सुरक्षा कर्मियों और इंटेलिजेंस यूनिट्स को सूचना मिली कि सचिवालय परिसर में एक व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है. सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारियों और इंटेलिजेंस से जुड़े कर्मियों में हड़कंप मच गया. तत्काल संबंधित व्यक्ति को घेरकर रोक लिया गया और उसे उसके वाहन के पास ले जाया गया. इसके बाद वाहन की भी गहन जांच की गई.

सचिवालय सुरक्षा अधिकारी ने दी जानकारी: पूछताछ के लिए निजी सुरक्षा गार्ड को सचिवालय सुरक्षा अधिकारी जीवन सिंह बिष्ट के कार्यालय ले जाया गया. वहां उससे सचिवालय में प्रवेश, हथियार साथ लाने और सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर विस्तार से पूछताछ की गई. पूछताछ में गार्ड ने बताया कि वह अपने मालिक के साथ सचिवालय आया था और उसके मालिक किसी अधिकारी से मुलाकात करने गए हैं. उसने यह भी बताया कि वाहन का कोई प्रवेश पास नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद वाहन को अंदर जाने की अनुमति मिली थी.