Private Exam 2026; CCSU की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित, जान लें कब से होंगी?

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 18 मार्च से वार्षिक प्राइवेट परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं. यह परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी और 28 दिनों तक चलेंगी. विश्वविद्यालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जल्द ही परीक्षा केंद्र भी तय कर दिए जाएंगे और प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेजों में बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम प्राइवेट और बीएससी फिजिकल एजुकेशन की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने निर्णय ले लिया है. 18 मार्च से दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएंगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से एक बजे तक होगी. वहीं दूसरी पाली दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी.



विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार ने बताया कि यह सभी परीक्षाएं 28 कार्य दिवसों में सम्पन्न कराई जाएंगी. विश्वविद्यालय इस बारे में जल्द ही परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन जारी करने जा रहा है. होली के त्यौहार के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम भी डाउनलोड किया जा सकेगा.



