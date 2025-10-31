ETV Bharat / state

दिल्ली में निजी कंपनी करेगी पानी के टैंकरों व बिलों की निगरानी

रेखा सरकार में मंत्री का कहना है कि दिल्ली में पानी और सीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है.

दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

October 31, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड पानी के प्रबंधन को बेहतर करने व राजस्व बढ़ाने के लिए पानी के बिलों और टैंकरों की मॉनिटरिंग का काम निजी कंपनी के हाथों देने जा रही है. गत सितंबर माह में इस दिशा में चर्चा शुरू हुई थी, अब करीब-करीब जल बोर्ड ने इस संबंध में फैसला ले लिया है. दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली में पानी और सीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. कई प्रोजेक्ट 100 करोड़ या इससे अधिक की लागत के है. लेकिन इसकी निगरानी ठीक तरह से नहीं हो पाती है.

दिल्ली में अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल

उनका कहना है कि इसी का परिणाम है कि जल बोर्ड से संबंधित प्रोजेक्ट समय से पूर नहीं हो पाता और लागत बढ़ जाती है. इसके लिए केपीएमजी नामक निजी एजेंसी को दिल्ली जल बोर्ड का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नियुक्त किया गया है. एजेंसी का काम सभी योजनाओं का कंसलटेंसी करना और इसकी मॉनिटरिंग करना होगा. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पानी की आपूर्ति और सीवर लाइन के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने जितने काम शुरू किए हैं, उनकी देखरेख के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त किया है. यह एजेंसी उपभोक्ताओं के यहां लगे मीटर बिल से लेकर कहां अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं यह पता लगाएगी. दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को इस संबंध में निजी कंपनी के अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें दिल्ली जल बोर्डके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशल राज शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद थे.

पानी को चेक करते हुए प्रवेश वर्मा
पानी को चेक करते हुए प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

अब निजी कंपनी को जहां भी सुधार की गुंजाइश हो, वहां सुधार करने का सुझाव दे सकती है. दिल्ली में पानी के नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली जल बोर्ड ने इस लंबित कार्य को गति देने के लिए मीटर लगाने का काम भी निजी एजेंसियों को सौंपा है. मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक यह कदम लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या और सरकारी खजाने को हो रहे राजस्व नुकसान को देखते हुए उठाया गया है.

पानी के मीटर लगाने के एक लाख से अधिक आवेदन पेंडिंग

दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी के मीटर लगाने के एक लाख से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं. जल मंत्री के अनुसार, इस पेंडेंसी के कारण जल बोर्ड को अनुमानित रूप से 51 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है. वर्तमान में, मीटर लगाने का कार्य जल बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों को सौंपा गया है, जिनकी संख्या घटकर लगभग 250 रह गई है, जो कि लाखों लंबित आवेदनों को देखते हुए नाकाफी है. इस अक्षमता के कारण उपभोक्ताओं को नए पानी के कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. इस समस्या के समाधान के लिए, दिल्ली सरकार ने अब यह काम निजी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया है.

दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य
दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य (ETV Bharat)

दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य

दिल्ली में 24 घंटे और साफ पानी देने की योजना को लेकर बड़ा सवाल है पानी आएगा कहां से? दिल्ली सरकार के जलमंत्री प्रवेश वर्मा बताते हैं कि 2015 में दिल्ली में हर दिन 900 एमजीडी पानी बनता था. अब प्लान बनाया है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 एमजीडी पानी चाहिए. पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल, से पानी की मांग करेंगे. हमने प्लान बनाया है कि हम अगले कुछ सालों में 1400 एमजीडी पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आपूर्ति की जा सकेगी.

बता दें कि इससे पहले, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल और सीवेज सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए "वन ज़ोन वन ऑपरेटर" नामक एक नई नीति पर भी चर्चा की गई थी. इस नीति के तहत, दिल्ली को 8 जल-सेवा जोन में विभाजित कर प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों को सौंपी जानी है. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि पानी की दरें और बिलिंग दिल्ली जल बोर्ड के ही नियंत्रण में रहेगी, और यह कदम पूर्ण निजीकरण नहीं. बल्कि दक्षता और गैर-राजस्व जल को कम करने की दिशा में एक प्रयास है.

