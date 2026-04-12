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समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बने पार्क का क्या बदल गया नाम!

जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाए पार्क के नाम से यहां के बहुद्देशीय लॉन को संचालित करने वाली एजेंसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है.

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जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाए जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से यहां के बहुद्देशीय लॉन को संचालित करने वाली एजेंसी ने छेड़छाड़ की है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 1:44 PM IST

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लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रख्यात समाजवादी दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाए जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से यहां के बहुद्देशीय लॉन को संचालित करने वाली एजेंसी ने छेड़छाड़ की है. उसने अपनी कंपनी के नाम पर लोन का नाम दिया है.

इसको लेकर लखनऊ जनकल्याण महा विकास समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को शिकायत की है. फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में जांच शुरू की गई.

यह देखा गया है कि जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर विस्तार के गेट नंबर-5 पर “द वेनेशन गार्डन” नाम से एक बोर्ड लगाया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि पार्क के इस हिस्से का नाम परिवर्तित किया जा रहा है.

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष Umashankar Dubey ने बताया कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि इस प्रकार का कोई भी नाम परिवर्तन न तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय लिया गया है.

यदि उपरोक्त तथ्य सही हैं, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है कि बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के इस प्रकार का परिवर्तन किस अधिकारी या संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया है. यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि जनभावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है.

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने करें. साथ ही, यथास्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान किए जाएं.

दूसरी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच शुरू की गई है जल्द ही जो कार्रवाई होगी उससे अवगत करा दिया जाएगा.

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