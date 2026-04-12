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समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बने पार्क का क्या बदल गया नाम!

जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाए जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से यहां के बहुद्देशीय लॉन को संचालित करने वाली एजेंसी ने छेड़छाड़ की है. ( ETV Bharat )

लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रख्यात समाजवादी दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र के नाम पर बनाए जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से यहां के बहुद्देशीय लॉन को संचालित करने वाली एजेंसी ने छेड़छाड़ की है. उसने अपनी कंपनी के नाम पर लोन का नाम दिया है. इसको लेकर लखनऊ जनकल्याण महा विकास समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को शिकायत की है. फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में जांच शुरू की गई. यह देखा गया है कि जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर विस्तार के गेट नंबर-5 पर “द वेनेशन गार्डन” नाम से एक बोर्ड लगाया गया है. इससे यह प्रतीत होता है कि पार्क के इस हिस्से का नाम परिवर्तित किया जा रहा है. लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष Umashankar Dubey ने बताया कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि इस प्रकार का कोई भी नाम परिवर्तन न तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और न ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय लिया गया है.