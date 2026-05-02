आगरा के पांच सितारा होटल में निजी कंपनी के अधिकारी की मौत; महिला सहकर्मी की हालत बिगड़ी
ACP ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि मृतक के परिजन को सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 9:16 AM IST
आगरा: ताजगंज थाना क्षेत्र में होटल द ताज कंवेंशन में एक निजी कंपनी के अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. अधिकारी अपने दो सहकर्मियों के साथ आगरा आए थे. तीनों कंपनी के मामले में आगरा जांच करने आए थे.
शुक्रवार देर शाम जब अधिकारी अपनी महिला सहकर्मी के कमरे में गए तो उनकी हालत बिगड़ गई. महिला कर्मचारी ने शोर मचाया तो होटल के कर्मचारी पहुंचे. तुरंत ही महिला और अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर डॉक्टर्स ने अधिकारी को मृत घोषित कर दिया. महिला कर्मचारी को प्राथमिक उपचार दिया गया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह पता चलेगी.
ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि मृतक की पहचान अशोक यादव (48) निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है. वह एक OTT कंपनी में में पाइरेसी रोकने के लिए अधिकृत अधिकारी थे. गुरुग्राम से महिला सहकर्मी और पुरुष सहकर्मी के साथ फिरोजाबाद जांच के सिलसिले में गए थे. उन्होंने नेटवर्क चोरी के मामले में पुलिस से मुलाकात की थी.
इसके बाद शुक्रवार दोपहर में आगरा आए. जहां पर शिल्पग्राम के पास होटल ताज कंवेंशन में पहुंचे. वहां तीनों ने अलग-अलग कमरे बुक किए. शुकवार शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि होटल में ठहरे एक पर्यटक की हालत बिगड़ी है. इस पर पुलिस होटल पहुंची. होटल के कर्मचारी और सहकर्मी तत्काल अशोक यादव को निजी अस्पताल ले गए थे. जहां से एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी भेज दिया गया.
थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने अशोक यादव को मृत घोषित कर दिया. इस पर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि अशोक यादव शाम करीब 7 बजे अपनी महिला सहयोगी के कमरे में पहुंचे थे. तभी उनकी हालत बिगड़ी. यह देखकर सहयोगी ने अपने दूसरे कर्मचारी को बताया. अधिकारी की तबीयत खराब होने से महिला कर्मचारी की हालत खराब हो गई. उसे भी प्राथमिक उपचार दिया गया है.
ACP ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि मृतक के परिजन को सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है. इसके साथ ही मृतक के साथ आए दोनों सहकर्मियों को हिदायत दी है कि होटल में ही रुकें. आगरा नहीं छोडें. उनसे पूछताछ की जाएगी. परिजन की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. मगर, मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी.
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