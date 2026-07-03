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कंपनी ने कर्मचारियों को थमाया ले-ऑफ का नोटिस, 45 दिन के लिए किया बाहर, धरने पर बैठे मजदूर

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिडकुल की एक कंपनी एक बार फिर श्रमिक विवाद को लेकर सुर्खियों में है. कंपनी द्वारा 95 श्रमिकों को ले-ऑफ (Lay-off) नोटिस जारी कर 45 दिनों के लिए काम से बाहर किया है. कंपनी के इस नोटिस का मजदूरों ने विरोध किया है.

श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी सालों से काम कराने के बावजूद अब उन्हें रोजगार से वंचित कर रही है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा. मामले में श्रम विभाग ने श्रमिकों की शिकायत सुनने के बाद कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी करने की बात कही है.

वहीं श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले 12 से 14 सालों से लगातार कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन अब बिना किसी ठोस कारण के उन्हें काम से दूर कर दिया गया है. धरने पर बैठे श्रमिकों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी ने ले-ऑफ का सहारा लिया है.

उनका कहना है कि वर्ष 2018 में भी कंपनी ने करीब 395 से अधिक श्रमिकों को ले-ऑफ के माध्यम से बाहर कर दिया था. इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और करीब पांच वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलने के बाद अदालत के हस्तक्षेप से 152 श्रमिकों को दोबारा कंपनी में काम पर रखा गया.

श्रमिकों का आरोप है कि अब एक बार फिर कंपनी ने वर्ष 2026 में 95 कर्मचारियों को ले-ऑफ नोटिस देकर 45 दिनों के लिए बाहर कर दिया है. श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) तक नहीं दिया जा रहा.