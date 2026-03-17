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यूपी के गांवों में प्राइवेट बसों का दिखेगा जलवा; परिवहन निगम ने मंगाए एप्लीकेशन; जानें कैसे उठा सकेंगे फायदा

उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने के लिए मंगाए गए आवेदन. ( ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जाना है. परिवहन निगम ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन स्वीकार होने के बाद 15 दिन के अंदर बस देनी होगी. बाकी प्रक्रिया के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा.

लखनऊ से बस संचालन के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एआरएम) कार्यालय कैसरबाग में आवेदन देना होगा. मोबाइल नंबर 8726005106 व armksb@upsrtc.com पर संपर्क किया जा सकेगा.

लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सुरक्षित और सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है.

इसके साथ ही निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से ग्रामीण मार्गों पर परिवहन सेवाओं का संचालन कराया जाएगा. वाहन स्वामी जिस ब्लॉक के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उस ब्लॉक की ग्राम पंचायतों और रूट पर वाहन संचालन की अनुमति दी जाएगी.

इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो बार बस का संचालन करना अनिवार्य होगा. किसी ब्लॉक के सबसे छोटे मार्ग को वाहन का रूट माना जाएगा और उस ब्लॉक से जुड़े सभी ग्राम पंचायत इस सेवा से लाभान्वित होंगे. आवेदन की स्क्रीनिंग 15 दिनों में पूरी की जाएगी.

सफल आवेदकों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन और दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया लगभग 45 दिनों में पूरी करने का टारगेट है. आवेदनों की जांच और चयन संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी.