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यूपी के गांवों में प्राइवेट बसों का दिखेगा जलवा; परिवहन निगम ने मंगाए एप्लीकेशन; जानें कैसे उठा सकेंगे फायदा

गांव में प्राइवेट बसों के संचालन के लिए यूपी परिवहन निगम ने आवेदन मंगाए गए. शर्तों को पूरा करिए और बस चलाइए.

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उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने के लिए मंगाए गए आवेदन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जाना है. परिवहन निगम ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदन स्वीकार होने के बाद 15 दिन के अंदर बस देनी होगी. बाकी प्रक्रिया के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा.

लखनऊ से बस संचालन के लिए सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (एआरएम) कार्यालय कैसरबाग में आवेदन देना होगा. मोबाइल नंबर 8726005106 व armksb@upsrtc.com पर संपर्क किया जा सकेगा.

लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक सुरक्षित और सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है.

इसके साथ ही निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से ग्रामीण मार्गों पर परिवहन सेवाओं का संचालन कराया जाएगा. वाहन स्वामी जिस ब्लॉक के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उस ब्लॉक की ग्राम पंचायतों और रूट पर वाहन संचालन की अनुमति दी जाएगी.

इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो बार बस का संचालन करना अनिवार्य होगा. किसी ब्लॉक के सबसे छोटे मार्ग को वाहन का रूट माना जाएगा और उस ब्लॉक से जुड़े सभी ग्राम पंचायत इस सेवा से लाभान्वित होंगे. आवेदन की स्क्रीनिंग 15 दिनों में पूरी की जाएगी.

सफल आवेदकों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन और दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया लगभग 45 दिनों में पूरी करने का टारगेट है. आवेदनों की जांच और चयन संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी.

इसमें मुख्य विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य सचिव होंगे.

जानें आवेदन करने के नियम

वाहन संचालन के लिए 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन मान्य होंगे. वाहन की अधिकतम आयु आठ वर्ष तय की गई है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में सिर्फ सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन ही स्वीकार किए जाएंगे. इसकी अनुबंध अवधि 10 साल होगी, जिसे अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

आवेदन शुल्क 2000 रुपये, प्रति वाहन 5000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा और 1500 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है. योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से परमिट की अनिवार्यता से छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है.

वाहन स्वामी इसका रखें ध्यान

  • आवेदक ने जिस ब्लॉक में आदेवन किया है, वहां उसको अपने विवेकानुसार संचालन, फेरों की संख्या और रूट का निर्धारण करना होगा. प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कम से कम दो बार वाहन की सेवा प्रदान करेगा.
  • वाहन पर चालक परिचालक वाहन स्वामी के होंगे.
  • ब्लॉक या रूट परिवर्तन सामान्यत: मान्य नहीं होगा, इसके लिए जिलाधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी.
  • ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक का सबसे छोटा रूट उस वाहन का मार्ग होगा. सेवा ग्राम पंचायत से ब्लॉक तहसील जिला मुख्यालय तक जा सकती है.
  • प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा.
  • वाहन की फिटनेस, टैक्स अदा करने, बीमा, चालक व परिचालक का लाइसेन्स की वैधता की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी.
  • दुर्घटना की स्थिति में उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा.
  • टिकट की दरों का निर्धारण स्थानीय मांग के अनुसार वाहन स्वामी के द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा, लेकिन टिकट की अधिकतम धनराशि राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित दर से ज्यादा नहीं होगी.

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