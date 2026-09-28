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लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस यूनियन का चक्काजाम, बेबस रहे यात्री, बस मालिक बोले- मांगें नहीं मानीं तो परमिट करेंगे सरेंडर

डग्गामार और अवैध छोटे वाहनों के बढ़ते दबाव से निजी बस ऑपरेटरों का कारोबार संकट में है.

प्राइवेट बस यूनियन का हड़ताल.
प्राइवेट बस यूनियन का हड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 4:14 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 4:23 PM IST

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लखीमपुर खीरी/पलिया : पलिया-लखीमपुर प्राइवेट बस एसोसिएशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर चक्काजाम कर दिया. जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बस मालिकों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वह मंगलवार को बसों का परमिट विभाग में सरेंडर करने का कार्य करेंगे. बता दें, यहां से करीब 500 प्राइवेट बसें रोजाना दूसरे राज्यों के लिए चलती हैं.

भारत-नेपाल के गौरीफंटा बार्डर से लेकर पलिया व जिले में टैक्सी के रूप में चलाए जा रहे प्राइवेट वाहन व वैध टैक्सियों में मानक से अधिक भरी जा रहीं सवारियों को लेकर बस यूनियन पहले भी आवाज उठाते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से बस यूनियन के पदाधिकारियों में आक्रोश था, जो सोमवार को चक्काजाम के रूप में फूट पड़ा.

बस मालिकों ने प्रशासन को दी चेतावनी. (Video Credit; ETV Bharat)

छोटे वाहनों का बस व्यवसाय पर असर : बस यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि हाईवे सहित विभिन्न मार्गों पर ई-रिक्शा, प्राइवेट टैक्सी, मैजिक और अन्य छोटे वाहनों से बड़ी संख्या में सवारियां ढोई जा रही हैं. यूनियन का आरोप है कि इन वाहनों के संचालन से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं. छोटे वाहनों के बढ़ते संचालन का सीधा असर बस व्यवसाय पर पड़ रहा है.

शिकायत का नहीं निकला समाधान : उनका कहना है कि बसों से पर्याप्त आय नहीं होने के कारण बीमा, टैक्स और परमिट जैसी जरूरी औपचारिकताओं का समय से भुगतान करना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा बसों में कार्यरत चालक और परिचालकों समेत अन्य स्टाफ का वेतन निकालना भी मुश्किल हो गया है. यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार, 22 सितंबर को आरटीओ खीरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

परेशान रहे यात्री : इससे नाराज बस यूनियनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया. हड़ताल के कारण सुबह से ही विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन प्रभावित रहा. बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान रहे. यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा. धरने पर बैठे यूनियन पदाधिकारियों में प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर भी नाराजगी देखने को मिली.

पदाधिकारियों से की जाएगी बात : पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर समाधान की दिशा में कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. एसडीएम पुष्पक कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है. विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर बस यूनियन के पदाधिकारियों से बात की जाएगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

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Last Updated : September 28, 2026 at 4:23 PM IST

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