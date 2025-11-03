ETV Bharat / state

शिमला में निजी बसों की हड़ताल, सुबह दिखा असर, दोपहर तक HRTC बनी सहारा

सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बस अड्डों और प्रमुख चौकों पर भीड़ दिखाई दी. कई स्थानों पर लोग बसों का इंतजार करते नजर आए. हालांकि, हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसें निर्धारित समय पर चलती रहीं, जिससे दोपहर तक हालात कुछ सामान्य होते दिखे. परिवहन निगम ने राहत के तौर पर शहर के भीतर अतिरिक्त बसें चलाने का भी निर्णय लिया, ताकि यात्रियों को अधिक परेशानी न हो. स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह की अफरातफरी के बाद दोपहर तक स्थिति नियंत्रण में रही. स्थानीय लगोों का कहना है कि, "सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन HRTC की बसों ने बाद में राहत दी."

शिमला: वर्किंग डे पर सोमवार को निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल ने शहर की रफ्तार पर असर डाला. सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. शहर के अधिकांश रूटों पर निजी बसें न चलने से यात्रियों को लंबे इंतजार के बाद ही अपने गंतव्य तक पहुंचना संभव हो पाया.

शिमला में निजी बसों की हड़ताल (ETV Bharat)

यात्रियों के लिए HRTC बनी सहारा!

वहीं, प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन का कहना है कि, शिमला सिटी निजी बस चालक-परिचालक संघ के आह्वान पर हड़ताल बुलाई गई है. चालक-परिचालक संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बड़ी बसों को शहर और पुराने बस अड्डे में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. लेकिन, प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा. ऐसे में प्राइवेट बस यूनियन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. फिलहाल, आम जनता को राहत देने के लिए एचआरटीसी का संचालन ही शहर की परिवहन व्यवस्था को संभाले हुए है.

निजी बसों की हड़ताल से यात्री परेशान (ETV Bharat)

प्राइवेट बस यूनियन की क्या है डिमांड?

शिमला सिटी बस चालक-परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि, "शिमला शहर में ट्रैफिक जाम के कारण हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है. इसके लिए शहर के 40 किमी के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाए सीधे ISBT भेजने की मांग की गई थी, लेकिन हमारी ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है."

इसके साथ ही चालक-परिचालक यूनियन का कहना है कि, "एचआरटीसी की स्कूल ड्यूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इसके कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों के बीच लड़ाई होती है. डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशॉप की बसें भी आते और जाते समय रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं. इसके अलावा पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की भी मांग की गई थी. ये सभी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. जिसके चलते ये हड़ताल बुलानी पड़ी है."

शिमला में निजी बसों की हड़ताल (ETV Bharat)

